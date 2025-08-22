Villefranche, la bastide du Queyran Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne

Villefranche, la bastide du Queyran En VTT Difficile

Villefranche, la bastide du Queyran 47160 Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15200.0 Tarif :

Cette ville nouvelle, fondée au 13eme siècle par Edouard 1er d’Angleterre, porte son nom d’un petit territoire. Le Queyran s’étend sur des terroirs complémentaires à la frontière de la vallée de la Garonne et de la forêt.

+33 5 53 66 14 14

English : Villefranche, la bastide du Queyran

This new town, founded in the 13th century by Edward I of England, takes its name from a small area. The Queyran extends over complementary soils on the border of the Garonne valley and the forest.

Deutsch : Villefranche, la bastide du Queyran

Diese neue Stadt, die im 13. Jahrhundert von Edward I. von England gegründet wurde, trägt ihren Namen nach einem kleinen Gebiet. Le Queyran erstreckt sich über komplementäre Terroirs an der Grenze zwischen dem Garonne-Tal und dem Wald.

Italiano :

Questa nuova città, fondata nel XIII secolo da Edoardo I d’Inghilterra, prende il nome da una piccola area. Il Queyran si estende su terreni complementari al confine tra la valle della Garonna e la foresta.

Español : Villefranche, la bastide du Queyran

Esta nueva ciudad, fundada en el siglo XIII por Eduardo I de Inglaterra, toma su nombre de una pequeña zona. El Queyran se extiende sobre suelos complementarios en la frontera del valle del Garona y el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine