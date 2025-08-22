Villers et le Dolmen de la Pierre aux Fées Villers-Saint-Sépulcre Oise

Villers et le Dolmen de la Pierre aux Fées A pieds Facile

Villers et le Dolmen de la Pierre aux Fées Mairie, rue de Montreuil 60134 Villers-Saint-Sépulcre Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Cette découverte du village vous fera parcourir le bourg et le hameau de Hez. Trouvez le dolmen de la pierre aux fées à la lisière de la forêt…

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Villers et le Dolmen de la Pierre aux Fées

This village tour takes you through the village and hamlet of Hez. Find the fairy stone dolmen at the edge of the forest…

Deutsch : Villers et le Dolmen de la Pierre aux Fées

Diese Entdeckungstour durch das Dorf führt Sie durch den Marktflecken und den Weiler Hez. Finden Sie den Dolmen des Feensteins am Waldrand…

Italiano :

Questa scoperta del villaggio vi porterà attraverso la città mercato e la frazione di Hez. Trovate il dolmen di pietra fatata ai margini del bosco…

Español : Villers et le Dolmen de la Pierre aux Fées

Este descubrimiento del pueblo le llevará por la ciudad mercado y la aldea de Hez. Encuentra el dolmen de piedra de las hadas en el linde del bosque…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par SIM Hauts-de-France