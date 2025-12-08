Villerville, du Parc des Graves au Sémaphore Villerville Calvados

Villerville, du Parc des Graves au Sémaphore

Durée : 120 Distance : 6800.0 Tarif :

Villerville multiplient les paysages du village typique au Parc des Graves, jusqu’aux panoramas sur le littoral depuis les hauteurs.

Départ Villerville Tourisme, 40 Rue du Général Leclerc 14113 Villerville

English : Villerville, du Parc des Graves au Sémaphore

Discover the look-out post and the heights of Villerville during a nice and relaxing stroll in the woods.

Deutsch :

Villerville vervielfältigen die Landschaften: vom typischen Dorf über den Parc des Graves bis hin zu Panoramablicken von den Anhöhen auf die Küste.

Start: Villerville Tourisme, 40 Rue du Général Leclerc 14113 Villerville

Italiano :

Villerville offre una vasta gamma di paesaggi: dal tipico villaggio al Parc des Graves, fino alle viste panoramiche della costa dalle alture.

Punto di partenza: Villerville Tourism, 40 Rue du Général Leclerc 14113 Villerville

Español :

Villerville ofrece un amplio abanico de paisajes: desde el típico pueblo hasta el Parc des Graves, pasando por las vistas panorámicas del litoral desde las alturas.

Punto de partida: Villerville Tourism, 40 Rue du Général Leclerc 14113 Villerville

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme