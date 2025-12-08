Villerville, du Parc des Graves au Sémaphore Villerville Calvados
Villerville multiplient les paysages du village typique au Parc des Graves, jusqu’aux panoramas sur le littoral depuis les hauteurs.
Départ Villerville Tourisme, 40 Rue du Général Leclerc 14113 Villerville
Discover the look-out post and the heights of Villerville during a nice and relaxing stroll in the woods.
Villerville vervielfältigen die Landschaften: vom typischen Dorf über den Parc des Graves bis hin zu Panoramablicken von den Anhöhen auf die Küste.
Start: Villerville Tourisme, 40 Rue du Général Leclerc 14113 Villerville
Villerville offre una vasta gamma di paesaggi: dal tipico villaggio al Parc des Graves, fino alle viste panoramiche della costa dalle alture.
Punto di partenza: Villerville Tourism, 40 Rue du Général Leclerc 14113 Villerville
Villerville ofrece un amplio abanico de paisajes: desde el típico pueblo hasta el Parc des Graves, pasando por las vistas panorámicas del litoral desde las alturas.
Punto de partida: Villerville Tourism, 40 Rue du Général Leclerc 14113 Villerville
