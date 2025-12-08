Villerville par les falaises des Roches Noires Pointe du Heurt Villerville Calvados

Villerville par les falaises des Roches Noires Pointe du Heurt

Villerville par les falaises des Roches Noires Pointe du Heurt 14113 Villerville Calvados Normandie

Durée : 90 Distance : 5100.0 Tarif :

Mise à jour 2025 L’escalier du Grand Bec est inaccessible pour le moment, il est impossible d’accéder à la plage. Le retour n’est possible que par le sentier du littoral.

Attention cette randonnée est accessible uniquement à marée basse, vérifier les horaires des marées. A marée haute, aller/retour possible sur le sentier littoral.

L’Espace Naturel Sensible des Roches Noires Pointe du Heurt surplombe le littoral. Sur les hauteurs, du Parc des Graves au Hameau du Grand Bec, aux pieds des falaises sur la plage, ce patrimoine remarquable présente sa coupe naturelle de formations géologiques d’âge jurassique supérieur, soit 160 millions d’années.

Départ Place du lavoir 14113 Villerville

English : Villerville par les falaises des Roches Noires Pointe du Heurt

Update 2025: The Grand Bec staircase is currently inaccessible, making it impossible to reach the beach. The only way back is via the coastal path.

Please note: this hike is only accessible at low tide, so check the tide tables. At high tide, you can return via the coastal path.

The Espace Naturel Sensible des Roches Noires Pointe du Heurt overlooks the coast. On the heights, from the Parc des Graves to the Hameau du Grand Bec, at the foot of the cliffs on the beach, this remarkable heritage features a natural cross-section of geological formations dating back 160 million years to the Upper Jurassic period.

Departure point: Place du lavoir 14113 Villerville

Deutsch :

Aktualisierung 2025: Die Treppe von Grand Bec ist momentan nicht zugänglich, sodass es unmöglich ist, zum Strand zu gelangen. Der Rückweg ist nur über den Küstenpfad möglich.

Achtung: Diese Wanderung ist nur bei Ebbe zugänglich, überprüfen Sie die Gezeitenzeiten. Bei Flut ist der Hin- und Rückweg über den Küstenpfad möglich.

Der Espace Naturel Sensible des Roches Noires Pointe du Heurt überragt die Küste. Auf den Anhöhen, vom Parc des Graves bis zum Hameau du Grand Bec, am Fuße der Klippen am Strand, präsentiert dieses bemerkenswerte Kulturerbe seinen natürlichen Schnitt geologischer Formationen aus dem oberen Jura, d. h. vor 160 Millionen Jahren.

Start: Place du lavoir 14113 Villerville

Italiano :

Aggiornamento 2025: la scalinata del Grand Bec è attualmente inaccessibile, rendendo impossibile l’accesso alla spiaggia. Si può tornare solo attraverso il sentiero costiero.

Attenzione: questa passeggiata è accessibile solo con la bassa marea, quindi controllate gli orari delle maree. Con l’alta marea, il ritorno è possibile attraverso il sentiero costiero.

L’area naturale sensibile delle Roches Noires Pointe du Heurt si affaccia sul litorale. Sulle alture, dal Parc des Graves all’Hameau du Grand Bec, ai piedi delle scogliere sulla spiaggia, questo notevole patrimonio presenta uno spaccato naturale di formazioni geologiche risalenti a 160 milioni di anni fa, al Giurassico superiore.

Punto di partenza: Place du lavoir 14113 Villerville

Español :

Actualización 2025: La escalera del Grand Bec está actualmente inaccesible, por lo que es imposible acceder a la playa. Solo se puede volver por el sendero costero.

Atención: este paseo sólo es accesible con marea baja, así que compruebe los horarios de las mareas. Con marea alta, podrá regresar por el sendero del litoral.

El espacio natural sensible de Roches Noires Pointe du Heurt domina el litoral. En las alturas, desde el Parc des Graves hasta el Hameau du Grand Bec, al pie de los acantilados de la playa, este patrimonio notable presenta un corte transversal natural de formaciones geológicas que se remontan 160 millones de años, al Jurásico Superior.

Punto de salida: Place du lavoir 14113 Villerville

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme