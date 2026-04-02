Virée à moto n°3: Nogentais et plaine Champenoise Nogent-sur-Seine Aube
Virée à moto n°3: Nogentais et plaine Champenoise Nogent-sur-Seine Aube vendredi 1 mai 2026.
Virée à moto n°3: Nogentais et plaine Champenoise Moto
Virée à moto n°3: Nogentais et plaine Champenoise 10400 Nogent-sur-Seine Aube Grand Est
Durée : 10800 Distance : 150300.0 Tarif :
A voir le long de l’itinéraire:
– Le Château de la Motte-Tilly
– Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine
– Vitraux de l’église de Villenauxe-la-Grande
– Dolmens
Les hébergements labellisés le long de l’itinéraire:
– Hôtel l’Auberge de Nicey*** à Romilly-sur-Seine
– Hôtel Saint-Laurent** à Nogent-sur-Seine
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English :
To see along the route:
– Château de la Motte-Tilly
– Camille Claudel Museum, Nogent-sur-Seine
– Stained glass windows in Villenauxe-la-Grande church
– Dolmens
Accomodation along the route:
– Hôtel l’Auberge de Nicey*** in Romilly-sur-Seine
– Hôtel Saint-Laurent** in Nogent-sur-Seine
Deutsch :
Entlang der Route zu besichtigen:
– Das Schloss von La Motte-Tilly
– Camille Claudel-Museum in Nogent-sur-Seine
– Kirchenfenster in der Kirche von Villenauxe-la-Grande
– Dolmen
Unterkünfte mit Gütesiegel entlang der Route:
– Hotel l’Auberge de Nicey*** in Romilly-sur-Seine
– Hotel Saint-Laurent** in Nogent-sur-Seine
Italiano :
Da vedere lungo il percorso:
– Castello della Motte-Tilly
– Museo Camille Claudel a Nogent-sur-Seine
– Vetrate della chiesa di Villenauxe-la-Grande
– Dolmen
Alloggi accreditati lungo il percorso:
– Hôtel l’Auberge de Nicey*** a Romilly-sur-Seine
– Albergo Saint-Laurent** a Nogent-sur-Seine
Español :
A lo largo de la ruta:
– Castillo de la Motte-Tilly
– Museo Camille Claudel de Nogent-sur-Seine
– Vidrieras de la iglesia de Villenauxe-la-Grande
– Dólmenes
Alojamientos acreditados a lo largo de la ruta
– Hotel l’Auberge de Nicey*** en Romilly-sur-Seine
– Hotel Saint-Laurent** en Nogent-sur-Seine
Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-07-29 par Aube en Champagne Attractivité