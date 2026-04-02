Virée à moto n°3: Nogentais et plaine Champenoise Nogent-sur-Seine Aube

Virée à moto n°3: Nogentais et plaine Champenoise Moto

Virée à moto n°3: Nogentais et plaine Champenoise 10400 Nogent-sur-Seine Aube Grand Est

Durée : 10800 Distance : 150300.0 Tarif :

A voir le long de l’itinéraire:

– Le Château de la Motte-Tilly

– Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine

– Vitraux de l’église de Villenauxe-la-Grande

– Dolmens

Les hébergements labellisés le long de l’itinéraire:

– Hôtel l’Auberge de Nicey*** à Romilly-sur-Seine

– Hôtel Saint-Laurent** à Nogent-sur-Seine

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English :

To see along the route:

– Château de la Motte-Tilly

– Camille Claudel Museum, Nogent-sur-Seine

– Stained glass windows in Villenauxe-la-Grande church

– Dolmens

Accomodation along the route:

– Hôtel l’Auberge de Nicey*** in Romilly-sur-Seine

– Hôtel Saint-Laurent** in Nogent-sur-Seine

Deutsch :

Entlang der Route zu besichtigen:

– Das Schloss von La Motte-Tilly

– Camille Claudel-Museum in Nogent-sur-Seine

– Kirchenfenster in der Kirche von Villenauxe-la-Grande

– Dolmen

Unterkünfte mit Gütesiegel entlang der Route:

– Hotel l’Auberge de Nicey*** in Romilly-sur-Seine

– Hotel Saint-Laurent** in Nogent-sur-Seine

Italiano :

Da vedere lungo il percorso:

– Castello della Motte-Tilly

– Museo Camille Claudel a Nogent-sur-Seine

– Vetrate della chiesa di Villenauxe-la-Grande

– Dolmen

Alloggi accreditati lungo il percorso:

– Hôtel l’Auberge de Nicey*** a Romilly-sur-Seine

– Albergo Saint-Laurent** a Nogent-sur-Seine

Español :

A lo largo de la ruta:

– Castillo de la Motte-Tilly

– Museo Camille Claudel de Nogent-sur-Seine

– Vidrieras de la iglesia de Villenauxe-la-Grande

– Dólmenes

Alojamientos acreditados a lo largo de la ruta

– Hotel l’Auberge de Nicey*** en Romilly-sur-Seine

– Hotel Saint-Laurent** en Nogent-sur-Seine

Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-07-29 par Aube en Champagne Attractivité