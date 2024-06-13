Visite à la découverte du Forbach insolite Forbach Moselle
Visite à la découverte du Forbach insolite Forbach Moselle vendredi 1 août 2025.
Visite à la découverte du Forbach insolite Adultes A pieds Facile
Visite à la découverte du Forbach insolite Centre historique de Forbach 57600 Forbach Moselle Grand Est
Partez à la découverte de l’histoire de la cité à travers les grandes figures de Forbach. De l’époque gallo-romaine aux grandes familles industrielles du 19ème siècle, en passant par le Moyen Age, la renaissance, nombreux sont les traces et monuments témoignant de ces époques, comme les anciens remparts du bourg médiéval, la magnifique Chapelle Sainte Croix du 13ème siècle ou encore le Château Barrabino, construit en 1716. A travers l’histoire des familles Adt et Couturier, revivez la grande saga des familles industrielles du 19ème siècle et découvrez leur grandes réalisations…
Facile
+33 3 87 85 02 43
English :
Discover the history of the city through the great figures of Forbach. From the Gallo-Roman period to the great industrial families of the 19th century, through the Middle Ages and the Renaissance, there are many traces and monuments that bear witness to these periods, such as the ancient ramparts of the medieval village, the magnificent 13th century Chapel of Sainte Croix and the Barrabino Castle, built in 1716. Through the history of the Adt and Couturier families, relive the great saga of the industrial families of the 19th century and discover their great achievements…
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Geschichte der Stadt anhand der großen Persönlichkeiten von Forbach. Von der gallo-römischen Epoche über das Mittelalter und die Renaissance bis hin zu den großen Industriellenfamilien des 19. Jahrhunderts gibt es zahlreiche Spuren und Denkmäler, die von diesen Epochen zeugen, wie die alten Stadtmauern der mittelalterlichen Stadt, die wunderschöne Kapelle Sainte Croix aus dem 13. Jahrhundert oder das 1716 erbaute Schloss Barrabino. Anhand der Geschichte der Familien Adt und Couturier können Sie die große Saga der Industriellenfamilien des 19. Jahrhunderts nacherleben und ihre großen Errungenschaften entdecken…
Italiano :
Scoprite la storia della città attraverso i grandi personaggi di Forbach. Dall’epoca gallo-romana alle grandi famiglie industriali del XIX secolo, passando per il Medioevo e il Rinascimento, ci sono molte tracce e monumenti che testimoniano queste epoche, come gli antichi bastioni della città medievale, la magnifica Chapelle Sainte Croix del XIII secolo e il Château Barrabino, costruito nel 1716. Attraverso la storia delle famiglie Adt e Couturier, rivivete la grande saga delle famiglie industriali del XIX secolo e scoprite le loro grandi conquiste…
Español :
Descubra la historia de la ciudad a través de las grandes figuras de Forbach. Desde la época galo-romana hasta las grandes familias industriales del siglo XIX, pasando por la Edad Media y el Renacimiento, existen numerosos vestigios y monumentos que atestiguan estas épocas, como las antiguas murallas de la ciudad medieval, la magnífica Chapelle Sainte Croix del siglo XIII y el Château Barrabino, construido en 1716. A través de la historia de las familias Adt y Couturier, reviva la gran saga de las familias industriales del siglo XIX y descubra sus grandes logros…
