VISITE AU COEUR DE LA VILLE DE BAUGÉ Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

VISITE AU COEUR DE LA VILLE DE BAUGÉ

VISITE AU COEUR DE LA VILLE DE BAUGÉ 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Remontez le temps grâce au circuit des pas bleus dans la ville de Baugé, ville labelisée petite cité de caractère et faisant partie des 100 plus beaux détours de France.

English :

Go back in time thanks to the circuit des pas bleus in the town of Baugé, a small town with character and one of the 100 most beautiful detours in France.

Deutsch :

Begeben Sie sich mithilfe des Rundwegs der blauen Schritte in der Stadt Baugé in die Vergangenheit. Die Stadt trägt das Label Petite cité de caractère (kleine Stadt mit Charakter) und gehört zu den 100 schönsten Umwegen Frankreichs.

Italiano :

Tornate indietro nel tempo grazie al circuito dei passi blu nella città di Baugé, una città etichettata come petite cité de caractère e una delle 100 deviazioni più belle di Francia.

Español :

Retroceda en el tiempo gracias al circuito de pasos azules de la ciudad de Baugé, una ciudad calificada como petite cité de caractère y uno de los 100 desvíos más bellos de Francia.

