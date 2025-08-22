Visite du village de Ternay Ternay Rhône

Visite du village de Ternay

Visite du village de Ternay 5 Place de la mairie 69360 Ternay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit de visite du village.

Brochure disponible au Syndicat d’initiative pour les visites libres.

Possibilité de visites guidées sur demande auprès du Syndicat d’initiative (payant)

http://www.ternay.fr/ +33 4 72 24 73 88

English : Visite de Ternay

Tour of the village

Brochure available at the Tourist Office for self-guided tours.

Possibility of guided tours on request at the Tourist Office (at a charge)

Deutsch : Visite de Ternay

Rundgang zur Besichtigung des Dorfes

Broschüre für freie Besichtigungen beim Fremdenverkehrsamt erhältlich.

Geführte Besichtigungen auf Anfrage beim Fremdenverkehrsverein möglich (kostenpflichtig)

Italiano :

Visita del villaggio

Brochure disponibile presso l’Ufficio del Turismo per visite autoguidate.

Possibilità di visite guidate su richiesta presso l’Ufficio del Turismo (a pagamento)

Español : Visite de Ternay

Recorrido por el pueblo

Folleto disponible en la Oficina de Turismo para las visitas autoguiadas.

Posibilidad de realizar visitas guiadas previa solicitud a la Oficina de Turismo (de pago)

