Visite du village de Ternay Ternay Rhône

Visite du village de Ternay
Visite du village de Ternay 5 Place de la mairie 69360 Ternay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit de visite du village.
Brochure disponible au Syndicat d’initiative pour les visites libres.
Possibilité de visites guidées sur demande auprès du Syndicat d’initiative (payant)
http://www.ternay.fr/ +33 4 72 24 73 88
English : Visite de Ternay
Tour of the village
Brochure available at the Tourist Office for self-guided tours.
Possibility of guided tours on request at the Tourist Office (at a charge)
Deutsch : Visite de Ternay
Rundgang zur Besichtigung des Dorfes
Broschüre für freie Besichtigungen beim Fremdenverkehrsamt erhältlich.
Geführte Besichtigungen auf Anfrage beim Fremdenverkehrsverein möglich (kostenpflichtig)
Italiano :
Visita del villaggio
Brochure disponibile presso l’Ufficio del Turismo per visite autoguidate.
Possibilità di visite guidate su richiesta presso l’Ufficio del Turismo (a pagamento)
Español : Visite de Ternay
Recorrido por el pueblo
Folleto disponible en la Oficina de Turismo para las visitas autoguiadas.
Posibilidad de realizar visitas guiadas previa solicitud a la Oficina de Turismo (de pago)
