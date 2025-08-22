Visite guidée de la ville de Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle

Visite guidée de la ville de Baccarat Adultes A pieds Facile

Visite guidée de la ville de Baccarat 5 rue des Cristalleries 54120 Baccarat Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

A travers deux édifices emblématiques de Baccarat que sont l’église moderne Saint Remy et l’Hôtel de Ville, découvrez grâce à nos visites guidées, la riche de cette cité Ville et Métiers d’Art . Durée de la visite: 1h30.

Facile

http://www.tourisme-lunevillois.com/ +33 3 83 75 13 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through two emblematic buildings of Baccarat, the modern church of Saint Remy and the Town Hall, discover the richness of this Ville et Métiers d’Art city thanks to our guided tours. Duration of the visit: 1h30.

Deutsch :

Entdecken Sie auf unseren geführten Besichtigungen anhand der beiden symbolträchtigen Gebäude von Baccarat, der modernen Kirche Saint Remy und dem Rathaus, den Reichtum dieser Stadt, die als Ville et Métiers d’Art (Stadt des Kunsthandwerks) ausgezeichnet wurde. Dauer der Führung: 1,5 Stunden.

Italiano :

Attraverso due edifici emblematici di Baccarat, la moderna chiesa di Saint Remy e il Municipio, scoprite la ricchezza di questa città Ville et Métiers d’Art grazie alle nostre visite guidate. Durata della visita: 1h30.

Español :

A través de dos edificios emblemáticos de Baccarat, la moderna iglesia de Saint Remy y el Ayuntamiento, descubra la riqueza de esta ciudad Ville et Métiers d’Art gracias a nuestras visitas guiadas. Duración de la visita: 1h30.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Système d’information touristique Lorrain