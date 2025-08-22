Visitez Néronde Néronde Loire

Visitez Néronde

Visitez Néronde Départ place du Palud en bas du village 42510 Néronde Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Venez découvrir le village médiéval de Néronde, ses monuments et son histoire à travers une promenade d’1h30. Brochure de visite en ligne ou dans les bureaux d’information touristique.

https://www.rendezvousenforez.com/ +33 4 77 28 67 70

English : Visitez Néronde

Visit this commune short 2-hour walks to enjoy with your family or friends.

Deutsch : Visitez Néronde

Entdecken Sie das mittelalterliche Dorf Néronde, seine Sehenswürdigkeiten und seine Geschichte auf einem 1,5-stündigen Spaziergang. Broschüre zur Besichtigung online oder in den Touristeninformationsbüros.

Italiano :

Venite a scoprire il villaggio medievale di Néronde, i suoi monumenti e la sua storia durante una passeggiata di un’ora. Brochure di visita disponibile online o presso gli uffici di informazione turistica.

Español : Visitez Néronde

Venga a descubrir el pueblo medieval de Néronde, sus monumentos y su historia en un paseo de una hora y media. Folleto de la visita disponible en línea o en las oficinas de turismo.

