Visitez Veauche Veauche Loire

Visitez Veauche

Visitez Veauche Départ Parking Magniny 42340 Veauche Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Venez découvrir Veauche repérez l’ancienne enceinte du château, appréciez le paysage, découvrez le quartier des verriers. Promenez-vous dans une ville riche en histoire, avec un dépliant disponible en ligne ou dans les bureaux d’information touristique

https://www.rendezvousenforez.com/

English : Visitez Veauche

Visit this commune short 1-hour walks to enjoy with your family or friends.

Deutsch : Visitez Veauche

Dank der Broschüre kann dieser Rundgang das ganze Jahr über völlig unabhängig unternommen werden.

Italiano :

Venite a scoprire Veauche: scorgete le antiche mura del castello, godetevi il paesaggio, scoprite il quartiere dei vetrai. Passeggiate in una città ricca di storia, con un opuscolo disponibile online o negli uffici di informazione turistica

Español : Visitez Veauche

Venga a descubrir Veauche: vea las antiguas murallas del castillo, disfrute del paisaje, descubra el barrio de los vidrieros. Pasee por una ciudad rica en historia, con un folleto disponible en línea o en las oficinas de información turística

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme