Visitez Veauche Veauche Loire

Visitez Veauche
Venez découvrir Veauche repérez l’ancienne enceinte du château, appréciez le paysage, découvrez le quartier des verriers. Promenez-vous dans une ville riche en histoire, avec un dépliant disponible en ligne ou dans les bureaux d’information touristique
English : Visitez Veauche
Visit this commune short 1-hour walks to enjoy with your family or friends.
Deutsch : Visitez Veauche
Dank der Broschüre kann dieser Rundgang das ganze Jahr über völlig unabhängig unternommen werden.
Italiano :
Venite a scoprire Veauche: scorgete le antiche mura del castello, godetevi il paesaggio, scoprite il quartiere dei vetrai. Passeggiate in una città ricca di storia, con un opuscolo disponibile online o negli uffici di informazione turistica
Español : Visitez Veauche
Venga a descubrir Veauche: vea las antiguas murallas del castillo, disfrute del paisaje, descubra el barrio de los vidrieros. Pasee por una ciudad rica en historia, con un folleto disponible en línea o en las oficinas de información turística
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme