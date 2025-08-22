Voie celte Laizy Laizy Saône-et-Loire

Voie celte Laizy A pieds Très difficile

Voie celte Laizy 1 Place de l’Église 71190 Laizy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Vous vous élèverez sur les contreforts du Morvan avec de beaux points de vue.

Très difficile

+33 3 85 86 80 38

English :

You’ll ascend to the foothills of the Morvan, with beautiful views.

Deutsch :

Sie erheben sich auf den Ausläufern des Morvan mit schönen Aussichtspunkten.

Italiano :

Salirete fino alle pendici del Morvan e godrete di panorami mozzafiato.

Español :

Subirá hasta las estribaciones del Morvan y disfrutará de unas vistas impresionantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data