Voie cyclable des lisières de l’Oise Cuise-la-Motte Oise

Voie cyclable des lisières de l’Oise

Voie cyclable des lisières de l’Oise 60350 Cuise-la-Motte Oise Hauts-de-France

Durée : 45 Distance : 6700.0 Tarif :

Ancienne voie ferrée de Compiègne à Soissons, cette voie vous permettra de profiter d’une balade agréable, en famille ou entre amis dans la Vallée de l’Aisne. Soyez vigilants lors des traversées de routes !

English : Voie cyclable des lisières de l’Oise

A former railroad line from Compiègne to Soissons, this route is a great way to enjoy a pleasant stroll with family or friends in the Aisne Valley. Be careful when crossing roads!

Deutsch : Voie cyclable des lisières de l’Oise

Diese ehemalige Eisenbahnstrecke von Compiègne nach Soissons ermöglicht Ihnen einen angenehmen Spaziergang mit der Familie oder mit Freunden durch das Aisne-Tal. Seien Sie beim Überqueren von Straßen wachsam!

Italiano :

Ex linea ferroviaria da Compiègne a Soissons, questo percorso è un ottimo modo per godersi una piacevole passeggiata in famiglia o con gli amici nella Valle dell’Aisne. Fate attenzione quando attraversate la strada!

Español : Voie cyclable des lisières de l’Oise

Antigua línea de ferrocarril de Compiègne a Soissons, esta ruta es una buena manera de disfrutar de un agradable paseo en familia o con amigos por el valle del Aisne. ¡Cuidado al cruzar la carretera!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par SIM Hauts-de-France