Voie de circulation douce de Saint-Martin-Longueau à Pont-Sainte-Maxence Saint-Martin-Longueau Oise

Voie de circulation douce de Saint-Martin-Longueau à Pont-Sainte-Maxence
Rue de la République 60700 Saint-Martin-Longueau Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 4000.0

4 km entre Saint-Martin-Longueau, et Pont-Sainte-Maxence à faire à vélo, à pied ou à roller !

Au cours de cet itinéraire vous traverserez le bois des Boursaults !

English : Voie de circulation douce de Saint-Martin-Longueau à Pont-Sainte-Maxence

4 km between Saint-Martin-Longueau and Pont-Sainte-Maxence, on bike, on foot or on rollerblades!

Along the way, you’ll pass through the Bois des Boursaults forest!

Deutsch : Voie de circulation douce de Saint-Martin-Longueau à Pont-Sainte-Maxence

4 km zwischen Saint-Martin-Longueau und Pont-Sainte-Maxence, die Sie mit dem Fahrrad, zu Fuß oder auf Inline-Skates zurücklegen können!

Auf dieser Strecke werden Sie den Bois des Boursaults durchqueren!

Italiano :

4 km tra Saint-Martin-Longueau e Pont-Sainte-Maxence in bicicletta, a piedi o con i rollerblade!

Lungo il percorso attraverserete la foresta del Bois des Boursaults!

Español : Voie de circulation douce de Saint-Martin-Longueau à Pont-Sainte-Maxence

4 km entre Saint-Martin-Longueau y Pont-Sainte-Maxence en bicicleta, a pie o en patines

Por el camino, atravesará el bosque Bois des Boursaults

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-19 par SIM Hauts-de-France