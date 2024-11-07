Voie de Vézelay Etape 4 Périgueux-Saint Astier Périgueux Dordogne

En partant de Périgueux, vos pas vous conduiront à Chancelade où vous pourrez admirer l’abbaye fondée en 1132. Vous arriverez ensuite aux Andrivaux, ancienne commanderie templière. Vous remarquerez la fontaine miraculeuse à Annesse et Beaulieu. Puis voici Saint Astier et son église (crypte du XIè).

http://rando.cg24.fr/?page_id=25 +33 5 53 82 85 79

English : Voie de Vézelay Etape 4 Périgueux-Saint Astier

Leaving Périgueux, your steps will lead you to Chancelade where you can admire the abbey founded in 1132. You will then arrive at Les Andrivaux, a former Templar commandery. You will notice the miraculous fountain at Annesse and Beaulieu. Then here is Saint Astier and its church (crypt of the 11th century).

Deutsch : Voie de Vézelay Etape 4 Périgueux-Saint Astier

Von Périgueux aus führen Sie Ihre Schritte nach Chancelade, wo Sie die 1132 gegründete Abtei bewundern können. Anschließend gelangen Sie nach Les Andrivaux, einer ehemaligen Templer-Komturei. In Annesse und Beaulieu werden Sie den wundersamen Brunnen bemerken. Dann folgt Saint Astier mit seiner Kirche (Krypta aus dem 11. Jahrhundert).

Italiano :

Lasciando Périgueux, i vostri passi vi condurranno a Chancelade, dove potrete ammirare l’abbazia fondata nel 1132. Arriverete poi a Les Andrivaux, un’antica commenda templare. Noterete la fontana miracolosa di Annesse e Beaulieu. Poi c’è Saint Astier e la sua chiesa (cripta dell’XI secolo).

Español : Voie de Vézelay Etape 4 Périgueux-Saint Astier

Saliendo de Périgueux, sus pasos le llevarán a la Chancelade, donde podrá admirar la abadía fundada en 1132. A continuación, llegará a Les Andrivaux, una antigua comandancia templaria. Se dará cuenta de la fuente milagrosa en Annesse y Beaulieu. También está Saint Astier y su iglesia (cripta del siglo XI).

