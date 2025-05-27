Voie de Vézelay Etape 5 Saint Astier-Mussidan Saint-Astier Dordogne

Voie de Vézelay Etape 5 Saint Astier-Mussidan Saint-Astier Dordogne vendredi 1 août 2025.

Voie de Vézelay Etape 5 Saint Astier-Mussidan A pieds Difficile

Voie de Vézelay Etape 5 Saint Astier-Mussidan 24110 Saint-Astier Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 25500.0

En partant de Saint Astier, vous admirerez tout proche, le château de Puyferrat qui offre un magnifique refuge pèlerin. Vous traverserez Saint Louis en l’Isle(église saint Louis XIIème)puis l’église de Sourzac à clocher donjon, prieuré et fontaine pétrifiante. Vous arriverez ensuite à Mussidan.

http://rando.cg24.fr/?page_id=25 +33 5 53 82 85 79

English : Voie de Vézelay Etape 5 Saint Astier-Mussidan

Leaving Saint Astier, you will admire nearby, the castle of Puyferrat which offers a magnificent pilgrim refuge. You will cross Saint Louis en l’Isle (church of Saint Louis XIIth) then the church of Sourzac with bell tower, keep, priory and petrifying fountain. You will then arrive at Mussidan.

Deutsch : Voie de Vézelay Etape 5 Saint Astier-Mussidan

Von Saint Astier aus können Sie das nahe gelegene Schloss Puyferrat bewundern, das einen herrlichen Zufluchtsort für Pilger bietet. Sie kommen durch Saint Louis en l’Isle (Kirche Saint Louis aus dem 12. Jahrhundert), dann durch die Kirche von Sourzac mit ihrem Glockenturm, dem Priorat und dem versteinernden Brunnen. Anschließend erreichen Sie Mussidan.

Italiano :

Lasciando Saint Astier, ammirerete il vicino castello di Puyferrat che offre un magnifico rifugio per i pellegrini. Si attraversa Saint Louis en l’Isle (chiesa di Saint Louis del XII secolo) e poi la chiesa di Sourzac con il suo campanile, il priorato e la fontana pietrificante. Arriverete quindi a Mussidan.

Español : Voie de Vézelay Etape 5 Saint Astier-Mussidan

Al salir de Saint Astier, admirará el cercano castillo de Puyferrat, que ofrece un magnífico refugio para peregrinos. Atravesará Saint Louis en l’Isle (iglesia de San Luis del siglo XII) y luego la iglesia de Sourzac con su campanario, su priorato y su fuente petrificada. A continuación, llegará a Mussidan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine