Voie des légendes (V2701) Gisors Eure

Voie des légendes (V2701)

Voie des légendes (V2701) 27140 Gisors Eure Normandie

Durée : Distance : 86000.0

Sur 86 kilomètres, du Vexin Normand à Poses en passant par la vallée de l’Andelle et la forêt de Lyons, les contes et légendes qui peuplent la campagne euroise rythment un itinéraire mystérieux. Sillonnant les petites routes champêtres à vélo, on part à la recherche du trésor oublié des templiers à Gisors, on s’aventure sur la route de la filature maudite de Levavasseur avant d’explorer prudemment l’abbaye de Mortemer, hantée par le fantôme de Mathilde la Dame Blanche, ou ceux des moines assassinés qui y rôdent la nuit…

English : Voie des légendes (V2701)

Over a distance of 86 kilometers, from the Vexin Normand to Poses, via the Andelle valley and the Lyons forest, the tales and legends that populate the euroise countryside punctuate a mysterious itinerary. Cycling along country lanes, you’ll seek out the forgotten treasure of the Templars in Gisors, venture along the road to the cursed Levavasseur spinning mill, before cautiously exploring Mortemer Abbey, haunted by the ghost of Mathilde the White Lady, or those of the murdered monks who prowl there at night?

Deutsch :

Auf 86 Kilometern, vom Vexin Normand über das Andelle-Tal und den Wald von Lyons bis nach Poses, geben die Märchen und Legenden, die die Landschaft des Departements Euroise bevölkern, den Rhythmus für eine geheimnisvolle Route vor. Fahren Sie mit dem Fahrrad über die kleinen Landstraßen und suchen Sie den vergessenen Schatz der Templer in Gisors, begeben Sie sich auf den Weg zur verfluchten Spinnerei von Levavasseur und erkunden Sie vorsichtig die Abtei von Mortemer, die vom Geist der Weißen Dame Mathilde oder von den Geistern der ermordeten Mönche heimgesucht wird, die dort nachts umherschwirren

Italiano :

Su un percorso di 86 chilometri, dal Vexin Normand a Poses, passando per la valle dell’Andelle e la foresta di Lione, le storie e le leggende che popolano la campagna eurolese punteggiano un itinerario misterioso. Pedalando lungo le stradine di campagna, potrete andare alla ricerca del tesoro dimenticato dei Templari a Gisors, avventurarvi lungo la strada che porta alla filanda maledetta di Levavasseur prima di esplorare con cautela l’abbazia di Mortemer, infestata dal fantasma di Mathilde la Dama Bianca, o dai fantasmi dei monaci assassinati che vi si aggirano di notte?

Español :

A lo largo de 86 kilómetros, del Vexin Normand a Poses, pasando por el valle de Andelle y el bosque de Lyon, los cuentos y leyendas que pueblan la campiña euroise salpican un itinerario misterioso. Pedaleando por caminos rurales, podrá buscar el tesoro olvidado de los Templarios en Gisors, aventurarse por la carretera hasta la hilandería maldita de Levavasseur antes de explorar con cautela la abadía de Mortemer, encantada por el fantasma de Matilde la Dama Blanca, o los fantasmas de los monjes asesinados que la acechan por la noche..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme