Voie douce de Estrées St Denis à Longueil Ste Marie Estrées-Saint-Denis Oise

Voie douce de Estrées St Denis à Longueil Ste Marie 31 Avenue de l’Éguillon 60190 Estrées-Saint-Denis Oise Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 16000.0 Tarif :

La piste cycliste et pédestre a été aménagée sur une ancienne voie ferrée pour un parcours accessible aux vélos, poussettes mais pas aux rollers. A partir d’Estrées-Saint-Denis, elle descend doucement, avec de belles vues sur la campagne, jusqu’à Longueil-Sainte-Marie (13 km). Au-delà elle se prolonge par un parcours jalonné de 6 km sur des très petites routes jusqu’à l’Oise où l’on rejoint la piste des bords de l’Oise .



English : Voie douce de Estrées St Denis à Longueil Ste Marie

The cycling and walking trail has been laid out on a former railroad line, making it accessible to bikes and baby carriages, but not rollerblades. From Estrées-Saint-Denis, it descends gently, with beautiful views over the countryside, to Longueil-Sainte-Marie (13 km). Beyond Longueil-Sainte-Marie, the trail continues for 6 km on very small roads to the Oise river, where it joins the Oise riverside trail.

Deutsch : Voie douce de Estrées St Denis à Longueil Ste Marie

Der Rad- und Wanderweg wurde auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke angelegt und ist für Fahrräder, Kinderwagen, aber nicht für Inline-Skates geeignet. Von Estrées-Saint-Denis aus führt der Weg leicht bergab mit schönen Ausblicken auf die Landschaft bis nach Longueil-Sainte-Marie (13 km). Danach geht es 6 km auf sehr kleinen Straßen weiter bis zur Oise, wo man auf den Oise-Uferweg stößt.

Italiano :

Il percorso ciclopedonale è stato tracciato su un’ex linea ferroviaria, rendendolo accessibile a biciclette e passeggini ma non ai rollerblade. Da Estrées-Saint-Denis si scende dolcemente, con belle viste sulla campagna, fino a Longueil-Sainte-Marie (13 km). Dopo Longueil-Sainte-Marie, il percorso prosegue per 6 km su strade molto piccole fino al fiume Oise, dove si unisce al sentiero fluviale dell’Oise.

Español : Voie douce de Estrées St Denis à Longueil Ste Marie

El sendero para ciclistas y senderistas se ha trazado sobre una antigua vía férrea, por lo que es accesible para bicicletas y cochecitos de niños, pero no para patines. Desde Estrées-Saint-Denis, desciende suavemente, con hermosas vistas sobre el campo, hasta Longueil-Sainte-Marie (13 km). Después de Longueil-Sainte-Marie, la ruta continúa durante 6 km por carreteras muy pequeñas hasta el río Oise, donde se une al sendero ribereño del Oise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par SIM Hauts-de-France