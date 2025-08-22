Voie douce de Sempigny/Pont L’évêque à Appilly Sempigny Oise

Voie douce de Sempigny/Pont L’évêque à Appilly A pieds Très facile

Voie douce de Sempigny/Pont L’évêque à Appilly D931, sortie de la commune 60400 Sempigny Oise Hauts-de-France

Durée : 135 Distance : 11500.0 Tarif :

11,5 kilomètres de voie douce entre Sempigny et Appilly. Il s’agit d’une voie à pente très faible, aménagée sur le chemin de halage du canal latéral de l’Oise. Elle offre un bel espace de loisirs dans la verdoyante Vallée de l’Oise pour les pédestres, les vélos, les roller-skaters… le parcours offre de jolis points de vue sur les prairies alluviales de l’Oise et les collines boisées du Pays Noyonnais. A Baboeuf, les piétons auront le loisir de découvrir de mai à octobre les prairies alluviales à râles des genêts de la Moyenne Vallée de l’Oise. En hiver, une partie de ce parcours de randonnée est inondée. Les VTC et VTTistes ainsi que les randonneurs pédestres pourront parcourir le circuit des 3 monts qui offre de très beaux panoramas et emprunte la Voie Pallée (voie romaine).

English : Voie douce de Sempigny/Pont L’évêque à Appilly

11.5 kilometres of soft lane between Sempigny and Appilly. It is a very gently sloping track, built on the towpath of the Oise lateral canal. It offers a beautiful leisure area in the lush green Oise Valley for walkers, bikers, roller-skaters… the route offers lovely views over the alluvial meadows of the Oise and the wooded hills of the Pays Noyonnais. At Baboeuf, from May to October, pedestrians will have the opportunity to discover the alluvial meadows with broom rails of the Middle Oise Valley. In winter, part of this hiking trail is flooded. VTC and mountain bikers as well as hikers will be able to follow the circuit of the 3 mountains which offers very beautiful panoramas and follows the Voie Pallée (Roman way).

Deutsch : Voie douce de Sempigny/Pont L’évêque à Appilly

11,5 Kilometer sanfter Weg zwischen Sempigny und Appilly. Es handelt sich um einen Weg mit sehr geringer Steigung, der auf dem Treidelpfad des Oise-Seitenkanals angelegt wurde. Er bietet einen schönen Freizeitbereich im grünen Oise-Tal für Fußgänger, Radfahrer, Inlineskater… Die Strecke bietet schöne Aussichtspunkte auf die Schwemmlandwiesen der Oise und die bewaldeten Hügel des Pays Noyonnais. In Baboeuf haben Fußgänger von Mai bis Oktober die Muße, die Auenwiesen mit Wachtelkönig im mittleren Oise-Tal zu entdecken. Im Winter wird ein Teil dieser Wanderroute überschwemmt. Mountainbiker und Radfahrer sowie Wanderer können den Circuit des 3 monts befahren, der sehr schöne Panoramen bietet und über die Voie Pallée (Römerstraße) führt.

Italiano :

11,5 chilometri di sentiero morbido tra Sempigny e Appilly. Si tratta di un percorso in leggera pendenza, tracciato sull’alzaia del canale laterale dell’Oise. Offre una bella area di svago nella verde valle dell’Oise per pedoni, ciclisti, pattinatori… il percorso offre splendide viste sui prati alluvionali dell’Oise e sulle colline boscose della regione del Noyonnais. A Baboeuf, da maggio a ottobre, i pedoni possono scoprire le praterie alluvionali con i re di quaglie della Moyenne Vallée de l’Oise. In inverno, parte di questo percorso a piedi è allagato. Gli amanti della mountain bike e dell’escursionismo potranno percorrere il circuito dei 3 monti, che offre splendidi panorami e segue la Voie Pallée (strada romana).

Español : Voie douce de Sempigny/Pont L’évêque à Appilly

11,5 kilómetros de camino suave entre Sempigny y Appilly. Se trata de un recorrido con una pendiente muy suave, trazado sobre el camino de sirga del canal lateral del Oise. Ofrece una hermosa zona de ocio en el verde valle del Oise para peatones, ciclistas, patinadores… el recorrido ofrece hermosas vistas sobre las praderas aluviales del Oise y las colinas boscosas de la región de Noyonnais. En Baboeuf, de mayo a octubre, los peatones pueden descubrir las praderas aluviales con cornucopias del Moyenne Vallée de l’Oise. En invierno, parte de esta ruta de senderismo se inunda. Los ciclistas de montaña y los senderistas podrán recorrer el circuito de 3 montes que ofrece hermosos panoramas y sigue la Voie Pallée (calzada romana).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par SIM Hauts-de-France