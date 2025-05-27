Voie douce de Villers-sur-Coudun à Compiègne Villers-sur-Coudun Oise

Cette voie, au départ de Villers-sur-Coudun, suit le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer COMPIÈGNE/ROYE. Elle relie Coudun à Villers-sur-Coudun dans la continuité des tronçons de Bienville et de Clairoix…. Une balade agréable à faire en famille ou entre amis sur la voie verte. Vous pourrez également accéder à Compiègne jusqu’à la gare et l’EuroVelo 3 La Scandibérique en empruntant des pistes cyclables.

Cette ancienne ligne de chemin de fer reliant COMPIÈGNE à ROYE (Somme), inaugurée en 1881 de 33,7 km comptait 14 gares ou haltes dont celles de Coudun et Villers-sur-Coudun.

Durant la Grande Guerre, cette voie ferrée a été coupée par la ligne de front. L’armée française a utilisé le tronçon Compiègne à Roye-sur-Matz pour approvisionner le champ de bataille en soldats et en matériel.

Après la Seconde Guerre Mondiale, le service aux voyageurs a été arrêté. Mais le transport de marchandises a continué jusqu’en 2002, année où la ligne a été fermée pour de bon. Elle a été transformée en voie verte entre Villers-sur-Coudun et Coudun en septembre 2024.

English : Voie douce de Villers-sur-Coudun à Compiègne

Departing from Villers-sur-Coudun, this track follows the route of the old COMPIÈGNE/ROYE railway. It links Coudun to Villers-sur-Coudun, following on from the Bienville and Clairoix sections…. A pleasant ride for the whole family or just a few friends. You can also cycle to Compiègne to the train station and EuroVelo 3 La Scandibérique.

This former railroad line linking COMPIÈGNE to ROYE (Somme), inaugurated in 1881, was 33.7 km long and had 14 stations or halts, including those at Coudun and Villers-sur-Coudun.

During the Great War, this railroad was cut by the front line. The French army used the Compiègne to Roye-sur-Matz section to supply the battlefield with soldiers and equipment.

After the Second World War, passenger service was discontinued. But freight transport continued until 2002, when the line was closed for good. It was transformed into a greenway between Villers-sur-Coudun and Coudun in September 2024.

Deutsch : Voie douce de Villers-sur-Coudun à Compiègne

Dieser Weg, der in Villers-sur-Coudun beginnt, folgt der Trasse der ehemaligen Eisenbahnstrecke COMPIÈGNE/ROYE. Er verbindet Coudun mit Villers-sur-Coudun in Fortsetzung der Streckenabschnitte von Bienville und Clairoix….. Ein angenehmer Ausflug mit der Familie oder mit Freunden auf dem grünen Weg. Sie können auch über Radwege nach Compiègne bis zum Bahnhof und zur EuroVelo 3 La Scandibérique gelangen.

Diese alte Eisenbahnlinie, die COMPIÈGNE mit ROYE (Somme) verband, wurde 1881 mit einer Länge von 33,7 km eröffnet und hatte 14 Bahnhöfe oder Haltestellen, darunter die von Coudun und Villers-sur-Coudun.

Während des Ersten Weltkriegs wurde diese Bahnstrecke von der Frontlinie durchschnitten. Die französische Armee nutzte den Abschnitt von Compiègne nach Roye-sur-Matz, um das Schlachtfeld mit Soldaten und Material zu versorgen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Personenverkehr eingestellt. Der Güterverkehr wurde jedoch bis 2002 fortgesetzt, als die Strecke endgültig geschlossen wurde. Im September 2024 wurde sie zwischen Villers-sur-Coudun und Coudun in einen grünen Weg umgewandelt.

Italiano :

Partendo da Villers-sur-Coudun, questo itinerario segue la vecchia linea ferroviaria COMPIÈGNE/ROYE. Collega Coudun a Villers-sur-Coudun, seguendo le sezioni di Bienville e Clairoix…. Una piacevole passeggiata per tutta la famiglia o per pochi amici lungo la greenway. Si può anche andare in bicicletta a Compiègne fino alla stazione e all’EuroVelo 3 La Scandibérique.

Questa antica linea ferroviaria che collegava COMPIÈGNE a ROYE (Somme), inaugurata nel 1881, era lunga 33,7 km e aveva 14 stazioni o fermate, tra cui quelle di Coudun e Villers-sur-Coudun.

Durante la Grande Guerra, questa linea ferroviaria fu tagliata dalla linea del fronte. L’esercito francese utilizzò il tratto da Compiègne a Roye-sur-Matz per rifornire il campo di battaglia di soldati e attrezzature.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il servizio passeggeri fu interrotto. Ma il trasporto merci è continuato fino al 2002, quando la linea è stata chiusa definitivamente. Nel settembre 2024 è stata trasformata in una greenway tra Villers-sur-Coudun e Coudun.

Español : Voie douce de Villers-sur-Coudun à Compiègne

Partiendo de Villers-sur-Coudun, este itinerario sigue la antigua línea ferroviaria COMPIÈGNE/ROYE. Enlaza Coudun con Villers-sur-Coudun, siguiendo los tramos de Bienville y Clairoix….. Un agradable paseo en familia o entre amigos por la vía verde. También se puede ir en bicicleta a Compiègne hasta la estación y EuroVelo 3 La Scandibérique.

Esta antigua línea ferroviaria que unía COMPIÈGNE con ROYE (Somme), inaugurada en 1881, tenía una longitud de 33,7 km y 14 estaciones o apeaderos, entre ellos los de Coudun y Villers-sur-Coudun.

Durante la Gran Guerra, esta línea ferroviaria quedó cortada por la línea del frente. El ejército francés utilizó el tramo Compiègne-Roye-sur-Matz para suministrar soldados y material al campo de batalla.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se interrumpieron los servicios de pasajeros. Pero el transporte de mercancías continuó hasta 2002, cuando la línea se cerró definitivamente. En septiembre de 2024 se transformó en vía verde entre Villers-sur-Coudun y Coudun.

