Voie douce du Lange à vélo Oyonnax Ain

Voie douce du Lange à vélo

Voie douce du Lange à vélo Place Vaillant Couturier 01100 Oyonnax Ain Auvergne-Rhône-Alpes

La voie douce du Lange relie Oyonnax à Nantua. Idéale pour le vélo, elle offre 3 m de large, un revêtement lisse et peu de dénivelé. Partagée avec piétons et rollers, elle est accessible à tous, y compris en VAE ou pour les personnes à mobilité réduite.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

The voie douce du Lange links Oyonnax to Nantua. Ideal for cycling, it is 3?m wide, with a smooth surface and little gradient. Shared with pedestrians and rollerbladers, it is accessible to all, including those with reduced mobility.

Deutsch :

Der sanfte Weg des Lange verbindet Oyonnax mit Nantua. Er ist ideal zum Radfahren und bietet eine Breite von 3?m, einen glatten Belag und wenig Höhenunterschied. Er wird von Fußgängern und Inline-Skatern genutzt und ist für alle zugänglich, auch mit dem E-Bike oder für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Italiano :

La strada a doppia corsia Lange collega Oyonnax a Nantua. Ideale per le biciclette, è larga 3 metri, con una superficie liscia e una pendenza minima. Condivisa con pedoni e pattinatori, è accessibile a tutti, anche a chi va in mountain bike o a mobilità ridotta.

Español :

La autovía de Lange une Oyonnax con Nantua. Ideal para ir en bicicleta, tiene 3 m de anchura, un firme liso y poca pendiente. Compartida con peatones y patinadores, es accesible a todos, incluidos los que van en bicicleta de montaña o con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme