Voie verte Baupte Carentan Baupte Manche

Voie verte Baupte Carentan

Voie verte Baupte Carentan 50500 Baupte Manche Normandie

Durée : 45 Distance : 9000.0 Tarif :

Ces marais sont aujourd’hui une réserve naturelle dédiée à la gestion et la conservation de la biodiversité. C’est aussi une riche terre agricole, aux pâturages verdoyants Carentan est un pôle régional majeur de l’industrie laitière. Cette ville portuaire comprend plusieurs églises anciennes, ainsi qu’un musée commémorant le débarquement à Utah Beach.

English : Voie verte Baupte Carentan

These marshes are now a nature reserve dedicated to the management and conservation of biodiversity. It is also a rich agricultural land, with green pastures: Carentan is a major regional pole of the dairy industry. This port city includes several ancient churches, as well as a museum commemorating the landing at Utah Beach.

Deutsch :

Diese Sümpfe sind heute ein Naturschutzgebiet, das sich der Verwaltung und dem Erhalt der Artenvielfalt widmet. Es ist auch ein reiches Agrarland mit saftigen Weiden: Carentan ist ein wichtiges regionales Zentrum der Milchindustrie. In der Hafenstadt gibt es mehrere alte Kirchen und ein Museum, das an die Landung am Utah Beach erinnert.

Italiano :

Queste paludi sono oggi una riserva naturale dedicata alla gestione e alla conservazione della biodiversità. È anche una ricca terra agricola, con verdi pascoli: Carentan è un importante centro regionale per l’industria lattiero-casearia. Questa città portuale ospita diverse chiese antiche e un museo che ricorda lo sbarco a Utah Beach.

Español :

Estas marismas son ahora una reserva natural dedicada a la gestión y conservación de la biodiversidad. También es una rica tierra agrícola, con verdes pastos: Carentan es un importante centro regional de la industria láctea. Esta ciudad portuaria cuenta con varias iglesias antiguas, así como con un museo que conmemora el desembarco en Utah Beach.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme