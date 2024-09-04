Voie verte de la Durance La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Voie verte de la Durance

Voie verte de la Durance Plaine de la Durance 13640 La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez vous oxygéner sur la voie verte qui relie La Roque à Mallemort, en passant par Charleval.

+33 4 42 99 00 26

English :

Get some fresh air on the greenway linking La Roque to Mallemort, via Charleval.

Deutsch :

Holen Sie sich Sauerstoff auf dem grünen Weg, der La Roque über Charleval mit Mallemort verbindet.

Italiano :

Venite a prendere un po’ d’aria fresca sulla via verde che collega La Roque a Mallemort, passando per Charleval.

Español :

Venga a tomar el aire en la vía verde que une La Roque con Mallemort, pasando por Charleval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-04 par Provence Tourisme / Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron