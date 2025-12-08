Voie verte de la Mauchère Custines Meurthe-et-Moselle

Voie verte de la Mauchère Adultes En VTT Facile

Voie verte Voie verte de la Mauchère Au bout de l’impasse 54670 Custines Meurthe-et-Moselle Grand Est

A vélo ou à pied, venez vous balader sur la Voie Verte, bucolique chemin en sable stabilisé réalisé sur une ancienne voie ferrée, long de 19,5 km. Il commence à Custines au bout de l’impasse de la Rue Claude Le Lorrain où se trouvent une vingtaine de places de stationnement et il se termine actuellement à Nomeny. Il parcourt notamment la jolie vallée de la Mauchère qui doit son nom au petit ruisseau long de 8 km qui traverse Custines, Malleloy, Faulx et Montenoy.

Les paysages sur la campagne vallonnée mélangent les points de vue sur les vergers, les champs, les villages et les bois.

Ce voyage sur la Voie Verte vous emmène à la découverte des animaux de nos campagnes: moutons, vaches, chevaux… Il y a même de fortes probabilités que vous croisiez des cavaliers sur le tronçon qui leur est autorisé à proximité des écuries du Diapason et du Paquis à Faulx…

Facile

English :

By bike or on foot, come and walk along the Voie Verte, a bucolic path made of stabilized sand on a former railway line, 19.5 km long. It starts in Custines at the end of the dead end of the Rue Claude Le Lorrain where there are about twenty parking spaces and it ends in Nomeny. It runs through the pretty valley of the Mauchère which owes its name to the small stream 8 km long that runs through Custines, Malleloy, Faulx and Montenoy.

The landscapes on the hilly countryside mix views of orchards, fields, villages and woods.

This trip on the Voie Verte takes you to discover the animals of our countryside: sheep, cows, horses… There is even a good chance that you will come across horse riders on the section of the route that is authorised for them near the Diapason and Paquis stables in Faulx…

Deutsch :

Mit dem Fahrrad oder zu Fuß können Sie auf dem 19,5 km langen Voie Verte, einem idyllischen Weg aus stabilisiertem Sand, der auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke angelegt wurde, spazieren gehen. Er beginnt in Custines am Ende der Sackgasse Rue Claude Le Lorrain, wo sich etwa 20 Parkplätze befinden, und endet derzeit in Nomeny. Er verläuft vor allem durch das hübsche Tal der Mauchère, das seinen Namen dem kleinen, 8 km langen Bach verdankt, der durch Custines, Malleloy, Faulx und Montenoy fließt.

Die Landschaften auf dem hügeligen Land vermischen Ausblicke auf Obstgärten, Felder, Dörfer und Wälder.

Auf dieser Reise entlang der Voie Verte können Sie die Tiere unserer Landschaft entdecken: Schafe, Kühe, Pferde und vieles mehr. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Sie auf dem für Reiter freigegebenen Abschnitt in der Nähe der Ställe Diapason und Paquis in Faulx Reiter treffen werden…

Italiano :

In bicicletta o a piedi, venite a percorrere la Voie Verte, un sentiero bucolico di sabbia stabilizzata su un’ex linea ferroviaria, lungo 19,5 km. Inizia a Custines, alla fine del vicolo cieco di Rue Claude Le Lorrain, dove ci sono una ventina di posti auto, e termina a Nomeny, attraversando la bella valle della Mauchère, che deve il suo nome al piccolo torrente lungo 8 km che attraversa Custines, Malleloy, Faulx e Montenoy.

I paesaggi della campagna collinare offrono un mix di panorami di frutteti, campi, villaggi e boschi.

Questo viaggio sulla Voie Verte vi porta a scoprire gli animali della nostra campagna: pecore, mucche, cavalli… C’è anche una buona probabilità di incontrare cavalieri nel tratto di percorso aperto a loro vicino alle scuderie Diapason e Paquis a Faulx…

Español :

En bicicleta o a pie, venga a recorrer la Voie Verte, un bucólico sendero de arena estabilizada sobre una antigua vía férrea, de 19,5 km de longitud. Comienza en Custines, al final del callejón sin salida de la calle Claude Le Lorrain, donde hay una veintena de plazas de aparcamiento, y termina en Nomeny. Recorre el bonito valle del Mauchère, que debe su nombre al pequeño arroyo de 8 km de longitud que atraviesa Custines, Malleloy, Faulx y Montenoy.

Los paisajes de las colinas ofrecen una mezcla de vistas de huertos, campos, pueblos y bosques.

Este viaje por la Voie Verte le lleva a descubrir los animales de nuestro campo: ovejas, vacas, caballos… Incluso es muy probable que se cruce con jinetes en el tramo de la ruta que está abierto a ellos cerca de los establos Diapason y Paquis en Faulx…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Système d’information touristique Lorrain