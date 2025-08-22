Voie Verte de la Seine à l’Eure Poses Eure

Voie Verte de la Seine à l’Eure

Voie Verte de la Seine à l’Eure 27740 Poses Eure Normandie

Placé sous le signe de l’eau, cet itinéraire permet de rejoindre la base régionale de plein air et de loisir de Léry-Poses. Cette balade de charme chemine des rives de l’Eure à celles de la Seine, à la rencontre de cours d’eau baignés par les lumières impressionnistes et de paysages veloutés et verdoyants.

Ancien village de mariniers, Poses, niché tendrement sur un charmant chemin de halage, dévoile ses charmes et son histoire fluviale, et mène jusqu’à un imposant barrage en bord de Seine.

https://www.eure-tourisme.fr/je-decouvre/velo/ +33 2 32 62 04 27

English : Voie Verte de la Seine à l’Eure

Revolving around water, this walking trail will allow you to reach the Léry-Poses Leisure Park. This charming walk goes from the banks of the river Eure to the banks of the river Seine to see streams and rivers permeated with Impressionist lights and enjoy soft green landscapes.

Former boatmen’s village, Poses, nestled along a peaceful towpath reveals its charms and its river past and leads to an imposing dam on the river Seine.

Deutsch :

Diese Route steht im Zeichen des Wassers und führt zur regionalen Outdoor- und Freizeitanlage von Léry-Poses. Diese reizvolle Wanderung führt von den Ufern der Eure zu denen der Seine, vorbei an Wasserläufen, die im Licht der Impressionisten erstrahlen, und durch samtige, grüne Landschaften.

Das ehemalige Schifferdorf Poses, das sich zärtlich an einen charmanten Treidelpfad schmiegt, enthüllt seine Reize und seine Flussgeschichte und führt bis zu einem imposanten Staudamm am Ufer der Seine.

Italiano :

Questo percorso è dedicato all’acqua e conduce al centro regionale all’aperto e per il tempo libero di Léry-Poses. Questa affascinante passeggiata conduce dalle rive dell’Eure a quelle della Senna, incontrando corsi d’acqua immersi nella luce impressionista e paesaggi verdi e vellutati.

Antico villaggio di chiattaioli, Poses, adagiato su un’incantevole strada alzaia, rivela il suo fascino e la sua storia fluviale e conduce a un’imponente diga sulle rive della Senna.

Español :

Esta ruta está dedicada al agua y conduce al centro regional de ocio y al aire libre de Léry-Poses. Este encantador paseo lleva de las orillas del Eure a las del Sena, encontrando cursos de agua bañados por la luz impresionista y paisajes verdes y aterciopelados.

Antiguo pueblo de barqueros, Poses, enclavado tiernamente en un encantador camino de sirga, revela sus encantos y su historia fluvial, y conduce a una imponente presa a orillas del Sena.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme