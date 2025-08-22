Voie Verte de la Vallée de la Charentonne Bernay Eure

Voie Verte de la Vallée de la Charentonne

Voie Verte de la Vallée de la Charentonne 27300 Bernay Eure Normandie

Entre les berges sauvages et romantiques de la Charentonne et l’agréable fraicheur des sous-bois et des forêts, la promenade prend la forme d’une douce flânerie.

Au gré des cités à pans de bois de Bernay et de Broglie, l’art de vivre normand se révèle à chaque pas, et se découvre sereinement au coeur d’une verdoyante vallée.

https://www.eure-tourisme.fr/ +33 2 32 62 04 27

English : Voie Verte de la Vallée de la Charentonne

With the wild and romantic banks of the Charentonne river and the pleasant coolness of the undergrowth and forests, the walk becomes more a leisurely stroll.

Norman way of life reveals itself with every step you take in the half-timbered cities of Bernay and Broglie, and is showcased in the heart of a lush valley.

Deutsch :

Zwischen den wildromantischen Ufern der Charentonne und der angenehmen Kühle des Unterholzes und der Wälder wird der Spaziergang zu einem sanften Flanieren.

In den Fachwerkstädten Bernay und Broglie offenbart sich die normannische Lebenskunst auf Schritt und Tritt und lässt sich inmitten eines grünen Tals in aller Ruhe entdecken.

Italiano :

Tra le rive selvagge e romantiche della Charentonne e la piacevole frescura del sottobosco e delle foreste, la passeggiata assume la forma di un dolce passeggio.

Lungo le cittadine a graticcio di Bernay e Broglie, l’arte di vivere normanna si rivela a ogni passo e può essere scoperta serenamente nel cuore di una valle verde.

Español :

Entre las riberas salvajes y románticas del Charentonne y el agradable frescor del sotobosque y los bosques, el paseo toma la forma de un suave paseo.

A lo largo de las ciudades con entramado de madera de Bernay y Broglie, el arte de vivir normando se revela a cada paso, y se puede descubrir serenamente en el corazón de un verde valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme