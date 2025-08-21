Voie Verte de la Vallée de l’Epte Gisors Eure

Voie Verte de la Vallée de l’Epte

Frontière naturelle, puis vallée fortifiée délimitant le royaume de France du Duché de Normandie, l’Epte, enjeu de luttes séculaires, comptait au Moyen-Age nombre de forteresses. En suivant la Voie Verte, qui chemine doucement de Gisors et son célèbre château fort vers Giverny et la vallée de la Seine, on découvre tout le charme d’une vallée aujourd’hui bucolique et paisible, aux vallons clairsemés de châteaux et de villages authentiques, source d’inspiration de nombreux peintres impressionnistes. Cet itinéraire sécurisé de 25 km, faisant partie de l’Avenue London Paris, sans dénivelé, est idéal pour le cyclotourisme et les balades en famille, à pied ou même en roller. Le revêtement de cette voie est adapté à tous types de cycles.

First a natural border, then a fortified valley marking out the border between the Kingdom of France and the Duchy of Normandy, the river Epte, at stake in many battles over the centuries, boasted numerous fortresses in the Middle Ages. Following the greenway that meanders gently from Gisors and its renowned castle to Giverny and the Seine valley, you will enjoy the charm of a tranquil and bucolic valley, with a rolling landscape dotted with country houses and authentic villages, which have inspired many Impressionist artists.

Die Epte, die als natürliche Grenze und später als befestigtes Tal das Königreich Frankreich vom Herzogtum Normandie abgrenzte, war Gegenstand jahrhundertealter Kämpfe und zählte im Mittelalter zahlreiche Festungen. Wenn Sie dem Voie Verte folgen, der sanft von Gisors mit seiner berühmten Burg nach Giverny und ins Seine-Tal führt, entdecken Sie den Charme eines bukolischen und friedlichen Tals, dessen Täler von Schlössern und authentischen Dörfern durchzogen sind und das viele impressionistische Maler inspiriert hat. Diese 25 km lange, gesicherte Route, die Teil der Avenue London Paris ist und keine Höhenunterschiede aufweist, ist ideal für Radtouren und Familienausflüge, zu Fuß oder sogar mit Inline-Skates. Der Belag dieses Weges ist für alle Arten von Fahrrädern geeignet.

Confine naturale, poi valle fortificata che delimitava il regno di Francia dal ducato di Normandia, l’Epte, palcoscenico di lotte secolari, fu sede di numerose fortezze nel Medioevo. Percorrendo la Voie Verte, che si snoda dolcemente da Gisors e dal suo famoso castello fino a Giverny e alla valle della Senna, scoprirete tutto il fascino di una valle oggi bucolica e tranquilla, con valli costellate di castelli e villaggi autentici, fonte di ispirazione per molti pittori impressionisti. Questo percorso sicuro di 25 km, che fa parte dell’Avenue London Paris, è ideale per il cicloturismo e le passeggiate in famiglia o anche per i rollerblade. Il fondo stradale è adatto a tutti i tipi di bicicletta.

Frontera natural, luego valle fortificado que delimitaba el reino de Francia del ducado de Normandía, el Epte, protagonista de luchas seculares, albergó numerosas fortalezas en la Edad Media. Siguiendo la Voie Verte, que discurre suavemente desde Gisors y su famoso castillo hasta Giverny y el valle del Sena, descubrirá todo el encanto de un valle hoy bucólico y tranquilo, con valles salpicados de castillos y pueblos auténticos, fuente de inspiración de numerosos pintores impresionistas. Esta ruta segura de 25 km, que forma parte de la Avenue London Paris, es ideal para hacer cicloturismo y pasear en familia o incluso en patines. El firme es apto para todo tipo de bicicletas.

