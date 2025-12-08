Voie verte de la Vallée de l’Ognon Bonnal Doubs

Voie verte de la Vallée de l’Ognon Vélo de route Difficulté moyenne

Voie verte de la Vallée de l’Ognon Villersexel 25680 Bonnal Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 28110.0 Tarif :

De Belfort à Besançon, la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon et ses extensions, vous emmènent d’une citadelle à l’autre, en passant par la célèbre Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, chef-d’œuvre architectural.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/3573

English :

From Belfort to Besançon, the Voie Verte de la Vallée de l?Ognon and its extensions take you from one citadel to the next, including the famous Chapelle Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp, an architectural masterpiece.

Deutsch :

Von Belfort nach Besançon führt Sie der Voie Verte de la Vallée de l’Ognon und seine Verlängerungen von einer Zitadelle zur anderen, vorbei an der berühmten Kapelle Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp, einem architektonischen Meisterwerk.

Italiano :

Da Belfort a Besançon, la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon e i suoi prolungamenti vi portano da una cittadella all’altra, passando per la famosa Chapelle Notre-Dame-du-Haut di Ronchamp, un capolavoro architettonico.

Español :

De Belfort a Besançon, la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon y sus prolongaciones le llevarán de una ciudadela a otra, pasando por la famosa Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, obra maestra de la arquitectura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data