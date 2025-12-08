Voie verte de la Vallée de l’Ognon Bonnal Doubs
Voie verte de la Vallée de l’Ognon Bonnal Doubs vendredi 1 mai 2026.
Voie verte de la Vallée de l’Ognon Vélo de route Difficulté moyenne
Voie verte de la Vallée de l’Ognon Villersexel 25680 Bonnal Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 28110.0 Tarif :
De Belfort à Besançon, la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon et ses extensions, vous emmènent d’une citadelle à l’autre, en passant par la célèbre Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, chef-d’œuvre architectural.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/3573
English :
From Belfort to Besançon, the Voie Verte de la Vallée de l?Ognon and its extensions take you from one citadel to the next, including the famous Chapelle Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp, an architectural masterpiece.
Deutsch :
Von Belfort nach Besançon führt Sie der Voie Verte de la Vallée de l’Ognon und seine Verlängerungen von einer Zitadelle zur anderen, vorbei an der berühmten Kapelle Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp, einem architektonischen Meisterwerk.
Italiano :
Da Belfort a Besançon, la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon e i suoi prolungamenti vi portano da una cittadella all’altra, passando per la famosa Chapelle Notre-Dame-du-Haut di Ronchamp, un capolavoro architettonico.
Español :
De Belfort a Besançon, la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon y sus prolongaciones le llevarán de una ciudadela a otra, pasando por la famosa Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, obra maestra de la arquitectura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data