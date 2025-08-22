Voie verte de la vallée de l’Ornain Fains-Véel Meuse

Voie verte de la vallée de l’Ornain Adultes Vélo de route Facile

Tronçon de 29 km qui permet de relier, dans la vallée de l’Ornain, Fains-les-Sources (proximité de Bar-le-Duc) à Saint-Amand-sur-Ornain. Cette voie aménagée sur les chemins de service du canal de la Marne au Rhin, d’une largeur minimale de 2,50 m, longe 29 biefs et franchit 4 ponts canaux.

English :

A 29 km section linking Fains-les-Sources (near Bar-le-Duc) to Saint-Amand-sur-Ornain in the Ornain valley. This route, which runs along the service roads of the Marne-Rhine canal, is at least 2.50 m wide, runs along 29 diversion bays and crosses 4 canal bridges.

Deutsch :

29 km langer Abschnitt, der im Ornain-Tal die Verbindung zwischen Fains-les-Sources (in der Nähe von Bar-le-Duc) und Saint-Amand-sur-Ornain herstellt. Dieser auf den Dienstwegen des Marne-Rhein-Kanals angelegte Weg mit einer Mindestbreite von 2,50 m verläuft entlang von 29 Wehren und überquert 4 Kanalbrücken.

Italiano :

Un tratto di 29 km che collega Fains-les-Sources (vicino a Bar-le-Duc) a Saint-Amand-sur-Ornain, nella valle dell’Ornain. Questo percorso, costruito sulle strade di servizio del Canale Marna-Reno, è largo almeno 2,50 m, costeggia 29 corsi d’acqua e attraversa 4 ponti del canale.

Español :

Un tramo de 29 km que une Fains-les-Sources (cerca de Bar-le-Duc) con Saint-Amand-sur-Ornain en el valle de Ornain. Esta ruta, construida sobre las vías de servicio del Canal Marne-Rhine, tiene una anchura mínima de 2,50 m, discurre por 29 tramos y cruza 4 puentes del canal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par Système d’information touristique Lorrain