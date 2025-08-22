Voie Verte de la Vallée d’Eure Saint-Georges-Motel Eure

Voie Verte de la Vallée d’Eure

Voie Verte de la Vallée d’Eure 27710 Saint-Georges-Motel Eure Normandie

Trait d’union entre les départements de l’Eure et de l’Eure-et-Loir, cet itinéraire champêtre de 28 kilomètres a été aménagé sur l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait jadis Dreux à Pacy-sur-Eure. De Saint-Georges-Motel à Breuilpont, par les coquettes citées de Marcilly-sur-Eure, Croth, Ezy-sur-Eure et Ivry-la-Bataille, retrouvez les trésors d’histoire normande qui se dévoilent au fil de la rivière et de sa vallée. Par la Voie Verte de la Vallée d’Eure, redécouvrez les charmes de l’Eure qui a donné son nom à notre beau département.

https://www.eure-tourisme.fr/je-decouvre/velo/ +33 2 32 62 04 27

English : Voie Verte de la Vallée d’Eure

This 28-km long (17 miles) walking trail in the countryside, linking the Departments of the Eure and the Eure-et-Loir, has been developed along a former railway line that used to link Dreux to Pacy-sur-Eure. From Saint-Georges-Motel to Breuilpont, via the pretty little towns of Marcilly-sur-Eure, Croth, Ezy-sur-Eure and Ivry-la-Bataille, have a look at treasures Norman history featured along the river and its valley. Thanks to the Eure Valley Greenway, enjoy the charms of the river Eure that gave its name to our wonderful Department.

Deutsch :

Diese 28 km lange ländliche Route, die die Departements Eure und Eure-et-Loir miteinander verbindet, wurde auf der alten Eisenbahnstrecke angelegt, die einst Dreux mit Pacy-sur-Eure verband. Von Saint-Georges-Motel bis Breuilpont, durch die hübschen Städte Marcilly-sur-Eure, Croth, Ezy-sur-Eure und Ivry-la-Bataille, entdecken Sie die Schätze der normannischen Geschichte, die sich entlang des Flusses und in seinem Tal entfalten. Entdecken Sie auf dem Voie Verte de la Vallée d’Eure den Charme der Eure wieder, die unserem schönen Département seinen Namen gegeben hat.

Italiano :

Collegamento tra i dipartimenti dell’Eure e dell’Eure-et-Loir, questo percorso di campagna di 28 chilometri è stato tracciato sulla vecchia linea ferroviaria che un tempo collegava Dreux a Pacy-sur-Eure. Da Saint-Georges-Motel a Breuilpont, passando per le affascinanti cittadine di Marcilly-sur-Eure, Croth, Ezy-sur-Eure e Ivry-la-Bataille, scoprite i tesori della storia normanna che si svelano lungo il fiume e la sua valle. Lungo la Voie Verte de la Vallée d’Eure, riscoprite il fascino dell’Eure che ha dato il nome al nostro bel dipartimento.

Español :

Enlace entre los departamentos de Eure y Eure-et-Loir, esta ruta campestre de 28 kilómetros se trazó sobre la antigua línea de ferrocarril que unía Dreux con Pacy-sur-Eure. Desde Saint-Georges-Motel hasta Breuilpont, pasando por las encantadoras localidades de Marcilly-sur-Eure, Croth, Ezy-sur-Eure e Ivry-la-Bataille, descubra los tesoros de la historia normanda que se revelan a lo largo del río y su valle. A lo largo de la Voie Verte de la Vallée d’Eure, redescubra los encantos del Eure que dio nombre a nuestro hermoso departamento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme