Voie verte de l’amezule Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Voie verte de l’Amezule Adultes A cheval

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Voie verte de l’Amezule 54690 Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Les Communautés de Communes du Bassin de Pompey et du Grand Couronné ont réalisé un premier tronçon de la voie verte de l’Amezule au printemps 2008 sur le tracé de l’ancienne voie ferrée menant à Chateau-Salins. Cette voie verte de 7km démarre au niveau du parking de la passerelle du Moulin Noir à Lay-Saint-Christophe et permet de faire la jonction avec les pistes cyclables du Bassin de Pompey en rive gauche de la Meurthe et de celle du Grand Nancy en rive droite de la Meurthe . La voie verte est en enrobé lisse, idéale pour la pratique du roller. Elle offre aussi un excellent stade d’excercice pour les patients du Centre de Réadaptation de Lay St Christophe (handbike, fauteuil).

Elle est doublée d’une piste pour les chevaux entre le Piroué (centre équestre) et Lay St Christophe. Au dela du Piroué, la piste équestre devient une voie en sable stabilisé parallèle à la voie verte, séparée par une barrière sur un long linéaire.

Elle se termine pour l’instant dans la forêt d’Amance. Une liaison d’un kilomètre permet de rejoindre le site de l’INRA de Champenoux.

+33 3 83 24 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Communities of Communes of the Bassin de Pompey and the Grand Couronné built a first section of the Amezule greenway in spring 2008 on the route of the old railway line leading to Chateau-Salins. This 7km greenway starts at the Moulin Noir footbridge car park in Lay-Saint-Christophe and links up with the cycle paths of the Bassin de Pompey on the left bank of the Meurthe and that of Grand Nancy on the right bank of the Meurthe. The greenway is made of smooth asphalt, ideal for rollerblading. It also offers an excellent stadium for the patients of the Rehabilitation Center of Lay St Christophe (handbike, wheelchair).

It is doubled by a track for horses between the Piroué (equestrian center) and Lay St Christophe. Beyond Piroué, the horse track becomes a stabilized sand track parallel to the greenway, separated by a barrier on a long linear.

It ends for the moment in the forest of Amance. A one-kilometre link leads to the INRA site in Champenoux.

Deutsch :

Die Communautés de Communes du Bassin de Pompey und du Grand Couronné haben im Frühjahr 2008 einen ersten Abschnitt des Grünen Wegs der Amezule auf der Trasse der ehemaligen Eisenbahnstrecke nach Chateau-Salins angelegt. Der 7 km lange Grünzug beginnt am Parkplatz der Fußgängerbrücke Moulin Noir in Lay-Saint-Christophe und stellt eine Verbindung zu den Radwegen des Bassin de Pompey am linken Ufer der Meurthe und dem Radweg des Grand Nancy am rechten Ufer der Meurthe her. Der grüne Weg besteht aus glattem Asphalt und ist ideal zum Inlineskaten. Er bietet auch ein hervorragendes Stadion für die Patienten des Rehabilitationszentrums Lay St Christophe (Handbike, Sessel).

Zwischen Le Piroué (Reitzentrum) und Lay St Christophe gibt es außerdem eine Pferdebahn. Hinter Piroué wird der Reitweg zu einem befestigten Sandweg parallel zum Grünzug, der auf einer langen Strecke durch einen Zaun getrennt ist.

Er endet vorerst im Wald von Amance. Über eine 1 km lange Verbindung gelangt man zum INRA-Gelände in Champenoux.

Italiano :

Le Comunità dei Comuni del Bassin de Pompey e del Grand Couronné hanno costruito il primo tratto della greenway Amezule nella primavera del 2008, sul tracciato dell’ex linea ferroviaria che portava a Chateau-Salins. Questa greenway di 7 km inizia all’altezza del parcheggio della passerella del Moulin Noir a Lay-Saint-Christophe e permette l’incrocio con le piste ciclabili del Bassin de Pompey sulla riva sinistra della Meurthe e del Grand Nancy sulla riva destra della Meurthe. La greenway è realizzata in asfalto liscio, ideale per i rollerblade. È anche un ottimo palcoscenico per gli esercizi dei pazienti del Centro di riabilitazione Lay St Christophe (handbike, sedia a rotelle).

Tra il Piroué (centro ippico) e Lay St Christophe si trova anche una pista per cavalli. Oltre Le Piroué, l’ippovia diventa una pista di sabbia stabilizzata parallela alla greenway, separata per un lungo tratto da una barriera.

Per il momento si conclude nella foresta di Amance. Un collegamento di un chilometro conduce al sito INRA di Champenoux.

Español :

Las Comunidades de Municipios de la cuenca de Pompey y del Grand Couronné construyeron en la primavera de 2008 el primer tramo de la vía verde de Amezule en el trazado de la antigua línea de ferrocarril que conducía a Chateau-Salins. Esta vía verde de 7 km comienza a la altura del aparcamiento de la pasarela del Moulin Noir en Lay-Saint-Christophe y permite el cruce con los carriles bici del Bassin de Pompey en la orilla izquierda del Meurthe y del Grand Nancy en la orilla derecha del Meurthe. La vía verde es de asfalto liso, ideal para patinar. También constituye un excelente escenario de ejercicio para los pacientes del Centro de Rehabilitación Lay St Christophe (handbike, silla de ruedas).

También hay una pista para caballos entre el Piroué (centro ecuestre) y Lay St Christophe. Más allá de Le Piroué, el camino de herradura se convierte en una pista de arena estabilizada paralela a la vía verde, separada por una barrera en un largo tramo.

Por el momento, termina en el bosque de Amance. Un enlace de un kilómetro conduce a la sede del INRA en Champenoux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Système d’information touristique Lorrain