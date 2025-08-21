Voie verte de Pierrefonds à Palesne Pierrefonds Oise

Voie verte de Pierrefonds à Palesne A cheval

Voie verte de Pierrefonds à Palesne Parking des terrains de tennis 60350 Pierrefonds Oise Hauts-de-France

Durée : 30 Distance : 5000.0 Tarif :

Cette voie, entre l’ancienne gare et le hameau de Palesne, suit le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer… Une balade agréable à faire en famille ou entre amis. Vous pourrez également accéder aux pistes cyclables jusqu’à Compiègne ou au Voliard, un sentier pédestre pour une immersion en forêt domaniale !

English : Voie verte de Pierrefonds à Palesne

This path, between the old station and the hamlet of Palesne, follows the route of the old railway line… A pleasant walk for families and friends. You can also use the cycle paths to Compiègne or to Le Voliard, a footpath that takes you deep into the national forest!

Deutsch : Voie verte de Pierrefonds à Palesne

Dieser Weg zwischen dem alten Bahnhof und dem Weiler Palesne folgt der Trasse der alten Eisenbahnstrecke… Ein angenehmer Spaziergang, den Sie mit der Familie oder mit Freunden unternehmen können. Sie haben auch Zugang zu den Radwegen bis nach Compiègne oder nach Le Voliard, einem Fußweg, auf dem Sie in den Staatswald eintauchen können!

Italiano :

Questo sentiero, tra la vecchia stazione e la frazione di Palesne, segue il percorso della vecchia linea ferroviaria… Una piacevole passeggiata per tutta la famiglia o per pochi amici. Si possono anche utilizzare le piste ciclabili per Compiègne o Le Voliard, un sentiero che si addentra nella foresta nazionale!

Español : Voie verte de Pierrefonds à Palesne

Este sendero, entre la antigua estación y la aldea de Palesne, sigue el trazado de la antigua línea de ferrocarril… Un agradable paseo para toda la familia o unos pocos amigos. También puede utilizar los carriles bici de Compiègne o Le Voliard, un sendero que le adentrará en el bosque nacional

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par SIM Hauts-de-France