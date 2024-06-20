Voie verte Desnes à Chaumergy Desnes Jura

Voie verte Desnes à Chaumergy

Voie verte Desnes à Chaumergy Vélo de route Facile

Tourisme & Handicap auditif Voie verte Desnes à Chaumergy 39140 Desnes Jura Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 11000.0

Cette voie verte goudronnée de 11 km est accessible à tous. À pieds mais également à vélo ou en rollers, vous apprécierez ses nombreux tronçons ombragés à travers la forêt.

Facile

English :

This 11 km paved greenway is accessible to all. Whether on foot, bike or rollerblades, you’ll enjoy the many shady stretches through the forest.

Deutsch :

Dieser 11 km lange asphaltierte Grünweg ist für alle zugänglich. Zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad oder Inlineskates werden Sie die vielen schattigen Abschnitte durch den Wald genießen.

Italiano :

Questo percorso verde asfaltato di 11 km è accessibile a tutti. A piedi, in bicicletta o con i rollerblade, potrete godervi i numerosi tratti ombreggiati attraverso la foresta.

Español :

Esta vía verde asfaltada de 11 km es accesible para todos. A pie, en bicicleta o en patines, disfrutarás de los numerosos tramos sombreados que atraviesan el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data