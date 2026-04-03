Voie verte Dompierre sur Besbre Digoin Dompierre-sur-Besbre Allier
Voie verte Dompierre sur Besbre Digoin Dompierre-sur-Besbre Allier vendredi 1 mai 2026.
Voie verte Dompierre sur Besbre Digoin
Voie verte Dompierre sur Besbre Digoin 145 Grande Rue 03290 Dompierre-sur-Besbre Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Circuit aller retour au départ de l’office de tourisme de Dompierre-sur-Besbre.
Location de vélos à assistance électrique sur réservation auprès de l’office de tourisme.
https://www.tourisme.label-destination.com/ +33 4 70 34 61 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Round trip departing from the Dompierre-sur-Besbre tourist office.
Electrically-assisted bicycle hire available on reservation from the tourist office.
Deutsch :
Hin- und Rückfahrt ab dem Tourismusbüro in Dompierre-sur-Besbre.
Verleih von Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung nach Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.
Italiano :
Viaggio di andata e ritorno con partenza dall’ufficio turistico di Dompierre-sur-Besbre.
Le biciclette a pedalata assistita possono essere noleggiate presso l’ufficio turistico.
Español :
Ida y vuelta desde la oficina de turismo de Dompierre-sur-Besbre.
Se pueden alquilar bicicletas eléctricas en la oficina de turismo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-17 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme
À voir aussi à Dompierre-sur-Besbre (Allier)
- Don du sang Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre 20 avril 2026
- Visite guidée de Dompierre-sur-Besbre Office de tourisme Dompierre-sur-Besbre 25 avril 2026
- Auditions Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre 26 avril 2026
- Rassemblement Youngtimers Rue du Champ de Foire Dompierre-sur-Besbre 26 avril 2026
- Du val de Besbre au val de Loire variante par le Puy St-Ambroise Dompierre-sur-Besbre Allier 1 mai 2026