Voie verte du Pays de Valois Ormoy-Villers Oise

Voie verte du Pays de Valois A pieds Très facile

Voie verte du Pays de Valois Rue de la Morinaude 60800 Ormoy-Villers Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 15000.0 Tarif :

Cette voie a été aménagée sur un ancien délaissé ferroviaire. Elle permet l’accueil de tout type de public grâce à son revêtement lisse et roulant mais aussi grâce à sa piste cavalière engazonnée, tout au long du parcours.

Le parcours propose des paysages variés:

– une séquence agraire de Betz à Etavigny composée de paysage ouvert, lumineux présentant des ouvertures visuelles sur les vastes étendues agricoles du plateau au patrimoine rural fort,

– une séquence fraîcheur d’Etavigny à Mareuil-sur-Ourcq composée de paysages humides et frais à proximité immédiate de la vallée de la Grivette

– et enfin une séquence à dominante boisée situé entre Betz et Ormoy.

Aire de pique-nique le long de la voie verte Levignen

Les autres points d’accès de la voie verte N2 par le hameau de Boissy Lévignen ou D936 à la sortie de Mareuil-sur-Ourcq ou Parking à l’ancienne gare de Betz

English : Voie verte du Pays de Valois

This track was laid out on a former railway sidetrack. It is suitable for all types of public, thanks to its smooth, rolling surface and its grassed bridle path along the entire route.

The route offers a variety of landscapes:

– an agrarian sequence from Betz to Etavigny, composed of open, luminous landscapes with views over the vast agricultural expanses of the plateau and its strong rural heritage,

– a fresh sequence from Etavigny to Mareuil-sur-Ourcq, with wet, cool landscapes in the immediate vicinity of the Grivette valley

– and finally, a predominantly wooded sequence between Betz and Ormoy.

Picnic area along the greenway: Levignen

Other access points for the greenway: N2 through the hamlet of Boissy Lévignen or D936 at the Mareuil-sur-Ourcq exit or Parking at the former Betz railway station

Deutsch : Voie verte du Pays de Valois

Dieser Weg wurde auf einem ehemaligen Bahngelände angelegt. Er eignet sich dank seines glatten und rollbaren Belags für alle Arten von Besuchern, aber auch dank seines grasbewachsenen Reitwegs entlang der gesamten Strecke.

Die Strecke bietet abwechslungsreiche Landschaften:

– eine agrarische Sequenz von Betz bis Etavigny, die aus offenen, hellen Landschaften mit Blick auf die weiten landwirtschaftlichen Flächen des Plateaus und das starke ländliche Erbe besteht,

– eine frische Sequenz von Etavigny bis Mareuil-sur-Ourcq mit feuchten und frischen Landschaften in unmittelbarer Nähe des Grivette-Tals

– und schließlich eine überwiegend bewaldete Sequenz zwischen Betz und Ormoy.

Picknickplatz entlang des Grünen Wegs: Levignen

Andere Zugangspunkte zum Grünen Weg: N2 durch den Weiler Boissy Lévignen oder D936 an der Ausfahrt von Mareuil-sur-Ourcq oder Parkplatz am alten Bahnhof von Betz

Italiano :

Questo sentiero è stato tracciato su un ex binario laterale della ferrovia. È adatto a tutti i tipi di pubblico grazie alla sua superficie liscia e ondulata e al suo percorso a briglie erbose lungo tutto il tracciato.

Il percorso offre una varietà di paesaggi:

– una sequenza agraria da Betz a Etavigny, fatta di paesaggi aperti e luminosi con vista sulle vaste distese agricole dell’altopiano e sul suo forte patrimonio rurale,

– una sequenza fresca da Etavigny a Mareuil-sur-Ourcq, costituita da paesaggi umidi e freschi nelle immediate vicinanze della valle di Grivette

– infine, un’area prevalentemente boschiva tra Betz e Ormoy.

Area picnic lungo la greenway: Levignen

Altri punti di accesso alla Greenway: N2 attraverso la frazione di Boissy Lévignen o D936 all’uscita Mareuil-sur-Ourcq o Parcheggio della vecchia stazione di Betz

Español : Voie verte du Pays de Valois

Este sendero se trazó en una antigua vía férrea. Es apto para todo tipo de público gracias a su superficie suave y ondulada y a su camino de herradura de hierba a lo largo de todo el recorrido.

La ruta ofrece una gran variedad de paisajes

– una secuencia agraria de Betz a Etavigny, compuesta por paisajes abiertos y luminosos con vistas a las vastas extensiones agrícolas de la meseta y a su fuerte patrimonio rural,

– una secuencia fresca de Etavigny a Mareuil-sur-Ourcq, formada por paisajes húmedos y frescos en las inmediaciones del valle del Grivette

– y, por último, una zona predominantemente boscosa entre Betz y Ormoy.

Área de picnic a lo largo de la vía verde: Levignen

Otros puntos de acceso a la vía verde: N2 por la aldea de Boissy Lévignen o D936 en la salida de Mareuil-sur-Ourcq o Aparcamiento de la antigua estación de Betz

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France