Voie verte en vallée de la Gélise entre Barbaste et Sos (sur la Scandibérique) Barbaste Lot-et-Garonne

Voie verte en vallée de la Gélise entre Barbaste et Sos (sur la Scandibérique) Barbaste Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Voie verte en vallée de la Gélise entre Barbaste et Sos (sur la Scandibérique) Vélo de route Facile

Voie verte en vallée de la Gélise entre Barbaste et Sos (sur la Scandibérique) 47230 Barbaste Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Facile

English : Voie verte en vallée de la Gélise entre Barbaste et Sos (sur la Scandibérique)

Deutsch : Voie verte en vallée de la Gélise entre Barbaste et Sos (sur la Scandibérique)

Italiano :

Español : Voie verte en vallée de la Gélise entre Barbaste et Sos (sur la Scandibérique)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine