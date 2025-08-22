Voie Verte La Cévenole du Collet-de-Dèze à Sainte-Cécile-d’Andorge Le Collet-de-Dèze Lozère
Durée : 30 Distance : 6708.0 Tarif :
Une promenade familiale à faire à vélo ou à pied, sur une plateforme large et régulière, traversant des paysages variés entre le Collet de Dèze et Sainte-Cécile-d’Andorge.
Très facile
+33 4 66 45 81 94
English :
A family-friendly walk or bike ride on a wide, even platform through a variety of landscapes between Collet de Dèze and Sainte-Cécile-d’Andorge.
Deutsch :
Ein Familienausflug mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf einer breiten und gleichmäßigen Plattform, der durch abwechslungsreiche Landschaften zwischen Collet de Dèze und Sainte-Cécile-d’Andorge führt.
Italiano :
Un percorso per famiglie da percorrere in bicicletta o a piedi, su una piattaforma ampia e regolare attraverso una varietà di paesaggi tra Collet de Dèze e Sainte-Cécile-d’Andorge.
Español :
Un sendero familiar para recorrer en bicicleta o a pie, sobre una plataforma amplia y uniforme a través de paisajes variados entre Collet de Dèze y Sainte-Cécile-d’Andorge.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère