Voie verte le chemin vert Loulans-Verchamp Haute-Saône
Voie verte le chemin vert Loulans-Verchamp Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Voie verte le chemin vert Vélo de route Facile
Voie verte le chemin vert 70230 Loulans-Verchamp Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 29500.0 Tarif :
Parcours aménagé et arboré apprécié pour les pratiques de vélo, rollers et marche. Il convient aux poussettes et fauteuils roulants. 32 km entre Quincey et Loulans-Verchamp, une variante existe à Fontenois les Montbozon en partant sur Cognières/Rougemont.
Facile
+33 3 84 91 84 98
English :
A landscaped, tree-lined path ideal for cycling, rollerblading and walking. Suitable for baby carriages and wheelchairs. 32 km between Quincey and Loulans-Verchamp, with a variant at Fontenois les Montbozon via Cognières/Rougemont.
Deutsch :
Ein angelegter Weg mit Bäumen, der zum Radfahren, Inlineskaten und Wandern geeignet ist. Er ist für Kinderwagen und Rollstühle geeignet. 32 km zwischen Quincey und Loulans-Verchamp, eine Variante gibt es in Fontenois les Montbozon, indem man nach Cognières/Rougemont abfährt.
Italiano :
Un percorso paesaggistico con alberi, ideale per andare in bicicletta, sui rollerblade e a piedi. Adatto a passeggini e sedie a rotelle. 32 km tra Quincey e Loulans-Verchamp, con un percorso alternativo a Fontenois les Montbozon via Cognières/Rougemont.
Español :
Sendero ajardinado con árboles, ideal para pasear en bicicleta, patines o a pie. Adecuado para cochecitos y sillas de ruedas. 32 km entre Quincey y Loulans-Verchamp, con un recorrido alternativo en Fontenois les Montbozon por Cognières/Rougemont.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data