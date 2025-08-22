Voie verte Lessay Coutances Lessay Manche

Voie verte Lessay Coutances

Voie verte Lessay Coutances 50430 Lessay Manche Normandie

Durée : 105 Distance : 24000.0 Tarif :

L’itinéraire traverse des zones de marais. En chemin vous croiserez la petite ville de Périers, largement détruite lors des bombardements de 1944. Cette portion de voie verte permet de rejoindre la belle ville de Coutances et son riche patrimoine.

English : Voie verte Lessay Coutances

The route crosses marshland areas. On the way you will come across the small town of Périers, which was largely destroyed during the 1944 bombings. This section of the greenway leads to the beautiful town of Coutances and its rich heritage.

Deutsch :

Die Route führt durch Sumpfgebiete. Unterwegs kommen Sie an der kleinen Stadt Périers vorbei, die bei den Bombenangriffen 1944 weitgehend zerstört wurde. Über diesen Abschnitt des Grünen Wegs gelangen Sie in die schöne Stadt Coutances mit ihrem reichen Kulturerbe.

Italiano :

Il percorso attraversa una zona paludosa. Lungo il percorso si incontra la cittadina di Périers, in gran parte distrutta durante i bombardamenti del 1944. Questo tratto della greenway conduce alla splendida città di Coutances e al suo ricco patrimonio.

Español :

La ruta pasa por un pantano. En el camino se encontrará con la pequeña ciudad de Périers, destruida en gran parte durante los bombardeos de 1944. Este tramo de la vía verde conduce a la hermosa ciudad de Coutances y a su rico patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme