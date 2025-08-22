VOIE VERTE MAINE SAOSNOIS Mamers Sarthe

VOIE VERTE MAINE SAOSNOIS

VOIE VERTE MAINE SAOSNOIS 72600 Mamers Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 12200.0 Tarif :

Venez parcourir la nature en toute sécurité, à pied, à vélo ou en fauteuil roulant !

https://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 97 25 31

English :

Come and explore nature in complete safety, on foot, by bike or in a wheelchair!

Deutsch :

Kommen Sie und durchstreifen Sie die Natur in aller Sicherheit, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Rollstuhl!

Italiano :

Venite a esplorare la natura in tutta sicurezza, a piedi, in bicicletta o in sedia a rotelle!

Español :

Venga a explorar la naturaleza con total seguridad, a pie, en bicicleta o en silla de ruedas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire