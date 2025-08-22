VOIE VERTE MAINE SAOSNOIS Mamers Sarthe
VOIE VERTE MAINE SAOSNOIS 72600 Mamers Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 12200.0 Tarif :
Venez parcourir la nature en toute sécurité, à pied, à vélo ou en fauteuil roulant !
https://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 97 25 31
English :
Come and explore nature in complete safety, on foot, by bike or in a wheelchair!
Deutsch :
Kommen Sie und durchstreifen Sie die Natur in aller Sicherheit, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Rollstuhl!
Italiano :
Venite a esplorare la natura in tutta sicurezza, a piedi, in bicicletta o in sedia a rotelle!
Español :
Venga a explorar la naturaleza con total seguridad, a pie, en bicicleta o en silla de ruedas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire