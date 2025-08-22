Voie verte Mortain Saint-Hilaire-du-Harcouët Mortain-Bocage Manche
Durée : 45 Distance : 11000.0 Tarif :
À flancs de coteaux, surgit Mortain, cœur verdoyant du bocage normand, carrefour du Tour de Manche et de la Véloscénie. Le site enchanteur de la cascade des eaux de la Cance illustre bien cet environnement aux reliefs escarpés, donnant un tour sauvage à cette Normandie armoricaine.
Mortain, the green heart of the Normandy bocage, the crossroads of the Tour de Manche and the Véloscénie, rises from the hillsides. The enchanting site of the Cance waterfall is a good illustration of this environment with its steep relief, giving a wild ride to this Armorican Normandy.
Mortain, das grüne Herz der normannischen Bocage und Knotenpunkt der Tour de Manche und der Véloscénie, taucht an den Hängen auf. Der zauberhafte Wasserfall der Cance ist ein gutes Beispiel für diese Umgebung mit ihren steilen Reliefs, die der Normandie einen wilden Touch verleihen.
Mortain, cuore verde del bocage normanno, crocevia del Tour de Manche e della Véloscénie, sorge dalle colline. L’incantevole sito della cascata della Cance illustra bene questo ambiente con i suoi ripidi pendii, che danno un tocco selvaggio a questa Normandia armoricana.
Mortain, corazón verde del bocage de Normandía, cruce del Tour de Manche y de la Véloscénie, se levanta en las laderas. El encantador paraje de la cascada de Cance es una buena muestra de este entorno con sus empinadas laderas, que dan un toque salvaje a esta Normandía armoricana.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Normandie Tourisme