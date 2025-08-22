Voie verte Moûtiers Aigueblanche Moûtiers Savoie

Voie verte Moûtiers Aigueblanche

Voie verte Moûtiers Aigueblanche 5 Grande Rue 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

La nouvelle piste cyclable relie Moûtiers à Aigueblanche en Tarentaise. Dédiée aux vélos (vélos de route, VTT, vélos électriques …), elle offre aux cyclistes de tous niveaux une balade très agréable au fil de l’eau.

English : Greenway Moûtiers Aigueblanche

The new cycle path links Moûtiers to Aigueblanche in the Tarentaise region. Dedicated to bicycles (road bikes, mountain bikes, electric bikes, etc.), it offers cyclists of all levels a pleasant ride along the river.

Deutsch :

Der neue Radweg verbindet Moûtiers mit Aigueblanche in der Tarentaise. Er ist Fahrrädern gewidmet (Rennräder, Mountainbikes, Elektrofahrräder …) und bietet Radfahrern aller Niveaus eine sehr angenehme Fahrt entlang des Wassers.

Italiano :

La nuova pista ciclabile collega Moûtiers ad Aigueblanche, nella regione della Tarentaise. Dedicata alle biciclette (da strada, mountain bike, elettriche, ecc.), offre ai ciclisti di tutte le capacità una piacevole pedalata lungo il fiume.

Español :

El nuevo carril bici une Moûtiers con Aigueblanche, en la región de Tarentaise. Dedicado a las bicicletas (de carretera, de montaña, eléctricas, etc.), ofrece a los ciclistas de todos los niveles un paseo muy agradable a lo largo del río.

