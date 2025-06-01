Voie verte Saint-Fromond Saint-Lô Saint-Fromond Manche

Voie verte Saint-Fromond Saint-Lô 50620 Saint-Fromond Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 23000.0 Tarif :

Suivez le cours du Canal de Vire qui serpente jusqu’à Saint-Lô à travers une campagne aux paysages de carte postale. Malgré l’ampleur des destructions subies par la ville en 1944, surnommée alors « Capitale des Ruines », Saint-Lô a su renaître de ces cendres pour devenir la ville dynamique et débordante d’animation que l’on connaît aujourd’hui.

Follow the course of the Canal de Vire, which winds its way to Saint-Lô through a postcard-like countryside. Despite the extent of the destruction suffered by the town in 1944, then nicknamed the « Capital of Ruins », Saint-Lô has risen from the ashes to become the dynamic and bustling town we know today.

Folgen Sie dem Lauf des Canal de Vire, der sich durch eine Landschaft mit Postkartenmotiven bis nach Saint-Lô schlängelt. Obwohl die Stadt 1944 stark zerstört wurde und den Beinamen « Hauptstadt der Ruinen » erhielt, ist Saint-Lô aus der Asche auferstanden und hat sich zu der dynamischen und lebhaften Stadt entwickelt, die wir heute kennen.

Seguite il corso del Canal de Vire che si snoda verso Saint-Lô attraverso un paesaggio da cartolina. Nonostante l’entità delle distruzioni subite dalla città nel 1944, nota all’epoca come « Capitale delle rovine », Saint-Lô è stata in grado di risorgere dalle ceneri per diventare la città dinamica e piena di vita che conosciamo oggi.

Siga el curso del Canal de Vire en su camino hacia Saint-Lô a través de un paisaje de postal. A pesar de la magnitud de la destrucción sufrida por la ciudad en 1944, conocida entonces como la « Capital de las Ruinas », Saint-Lô supo resurgir de las cenizas para convertirse en la dinámica ciudad rebosante de vida que conocemos hoy.

