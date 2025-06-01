Voie verte Sourdeval Mortain Sourdeval Manche
Voie verte Sourdeval Mortain 50150 Sourdeval Manche Normandie
Durée : 75 Distance : 18000.0 Tarif :
Quittant Sourdeval, vous entrez bientôt dans une campagne pleine de charme Mortain et ses alentours sont entourés de bois verts et touffus. C’est dans cette gorge paisible et ombragée que se trouvent les cascades au confluent de la Cance et du Cançon. À Mortain, un mémorial américain dédié à l’héroïsme des soldats morts en Corée en défendant la base 314 constitue un autre point d’intérêt.
English : Voie verte Sourdeval Mortain
Leaving Sourdeval, you soon enter a countryside full of charm: Mortain and its surroundings are surrounded by green and leafy woods. It is in this peaceful and shady gorge that you will find the waterfalls at the confluence of the Cance and Cançon rivers. In Mortain, another point of interest is an American memorial dedicated to the heroism of the soldiers who died in Korea defending Base 314.
Deutsch :
Wenn Sie Sourdeval verlassen, betreten Sie bald eine reizvolle Landschaft: Mortain und seine Umgebung sind von grünen, dichten Wäldern umgeben. In dieser friedlichen, schattigen Schlucht befinden sich die Wasserfälle am Zusammenfluss der Flüsse Cance und Cançon. In Mortain ist ein amerikanisches Denkmal, das dem Heldentum der Soldaten gewidmet ist, die in Korea bei der Verteidigung des Stützpunkts 314 starben, eine weitere Sehenswürdigkeit.
Italiano :
Lasciando Sourdeval, si entra presto in un’incantevole campagna: Mortain e i suoi dintorni sono circondati da boschi verdi e cespugliosi. In questa gola tranquilla e ombreggiata si trovano le cascate alla confluenza dei fiumi Cance e Cançon. Un altro punto di interesse a Mortain è il memoriale americano dedicato all’eroismo dei soldati morti in Corea per difendere la base 314.
Español :
Al salir de Sourdeval, pronto se entra en un paisaje encantador: Mortain y sus alrededores están rodeados de bosques verdes y frondosos. En este tranquilo y sombreado desfiladero se encuentran las cascadas de la confluencia de los ríos Cance y Cançon. Otro punto de interés en Mortain es un monumento americano dedicado al heroísmo de los soldados que murieron en Corea defendiendo la Base 314.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme