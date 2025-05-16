VOIE VERTE SUMÈNE GANGES Ganges Hérault

Parcours de 4,5 km sur le tracé d’une ancienne voie ferrée, au départ de Sumène ou de Ganges, traversée de 5 viaducs et 2 tunnels au cours de laquelle vous pourrez rejoindre le sentier d’interprétation de la Réserve Naturelle Régionale de Combe Chaude qui offre un itinéraire complémentaire de 3,5 km.

+33 4 67 73 00 56

English : VOIE VERTE SUMÈNE GANGES

Deutsch : VOIE VERTE SUMÈNE GANGES

Italiano :

Una passeggiata di 4,5 km lungo il tracciato di una vecchia linea ferroviaria, partendo da Sumène o Ganges, attraversando 5 viadotti e 2 gallerie, durante la quale ci si può unire al sentiero di interpretazione della Riserva Naturale Regionale di Combe Chaude, che offre altri 3,5 km.

Español : VOIE VERTE SUMÈNE GANGES

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par Hérault Tourisme