Voie Verte tronçon Tournon-Saint-Martin/Le Blanc Ruffec Indre

Voie Verte tronçon Tournon-Saint-Martin/Le Blanc En VTC

Voie Verte tronçon Tournon-Saint-Martin/Le Blanc 36300 Ruffec Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 19000.0 Tarif :

L’itinéraire linéaire longe la vallée de la Creuse et offre une grande variété de paysages et de points de vue bord de rivière, plateau calcaire, emprise ombragée d’une ancienne voie ferrée et terres agricoles ponctuées de vergers.

http://www.destination-brenne.fr/ +33 2 54 37 05 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The linear route runs along the Creuse valley and offers a wide variety of landscapes and viewpoints: riverside, limestone plateau, shady right-of-way of an old railway line and farmland dotted with orchards.

Deutsch :

Die lineare Route verläuft entlang des Creuse-Tals und bietet eine große Vielfalt an Landschaften und Aussichtspunkten: Flussufer, Kalksteinplateau, schattige Fläche einer alten Eisenbahnstrecke und von Obstgärten durchsetztes Agrarland.

Italiano :

Il percorso lineare segue la valle della Creuse e offre un’ampia varietà di paesaggi e panorami: riva del fiume, altopiano calcareo, ex linea ferroviaria ombreggiata e terreni agricoli con frutteti.

Español :

El recorrido lineal sigue el valle de Creuse y ofrece una gran variedad de paisajes y vistas: ribera, meseta calcárea, antigua línea de ferrocarril en sombra y tierras de cultivo con huertos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire