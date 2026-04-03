Voies vertes de l’Aube en Champagne Crancey Aube

Voies vertes de l’Aube en Champagne Facile

Voies vertes de l’Aube en Champagne D178 10170 Crancey Aube Grand Est

Durée : 82800 Distance : 102800.0 Tarif :

L’Aube se situe aux portes de la Bourgogne et à 1h30 de Paris.

Tantôt plat, en sous-bois, le long des canaux ou au bord des Grands Lacs de la forêt d’orient, tantôt vallonné en forêt d’Othe ou au cœur des vignes de champagne, le paysage aubois vous surprendra par sa diversité.

L’Aube vous fournira un excellent prétexte gastronomique et culturel qui vous surprendra champagne, gastronomie, grandes expositions, tourisme vert et magasins d’usine vous enchanteront.

Troyes, la belle médiévale, dotée d’un patrimoine exceptionnel est une étape idéale pour partir à la conquête de cette belle nature.

Itinérants, cyclosportifs, familles, découvrez ce territoire le long des deux voies vertes.

Le département est intégralement traversé par des voies vertes. La voie verte des Grands Lacs Seine et Aube longue de 52 km relie les 3 lacs de la forêt d’Orient et celle du canal de la Haute-Seine longue de 49km longe le chemin de halage en direction de Paris. La traversée de la ville de Troyes est également totalement sécurisé et relie ces 2 tronçons.

Bonne balade en Champagne

Facile

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English :

Aube is located at the gateway to Burgundy and 1h30 from Paris.

From the flat undergrowth along canals and the Great Lakes of the Oriental Forest to the rolling hills of the Othe Forest and the heart of the Champagne vineyards, the diversity of the Aube landscape is sure to surprise you.

The Aube will provide you with an excellent gastronomic and cultural pretext that will surprise you: champagne, gastronomy, major exhibitions, green tourism and factory outlets will enchant you.

Troyes, the beautiful medieval town with its exceptional heritage, is an ideal stop-off point for conquering this beautiful countryside.

Whether you’re an itinerant, a cyclosportif or a family, discover this region along its two greenways.

The whole department is criss-crossed by greenways. The 52km Grands Lacs Seine et Aube greenway links the 3 lakes of the Orient forest, while the 49km Haute-Seine canal greenway follows the towpath to Paris. The crossing of the city of Troyes is also completely safe and links these 2 sections.

Enjoy the Champagne region

Deutsch :

Aube liegt an den Toren der Bourgogne und 1,5 Stunden von Paris entfernt.

Mal flach, im Unterholz, entlang der Kanäle oder am Ufer der Großen Seen des Forêt d’Orient, mal hügelig im Forêt d’Othe oder im Herzen der Champagner-Weinberge die Landschaft des Aube wird Sie mit ihrer Vielfalt überraschen.

Die Aube liefert Ihnen einen hervorragenden gastronomischen und kulturellen Vorwand, der Sie überraschen wird: Champagner, Gastronomie, große Ausstellungen, grüner Tourismus und Outlet-Stores werden Sie begeistern.

Troyes, die schöne mittelalterliche Stadt mit ihrem außergewöhnlichen Kulturerbe, ist eine ideale Etappe, um diese schöne Natur zu erobern.

Wanderer, Radsportler und Familien können diese Gegend entlang der beiden grünen Wege entdecken.

Das gesamte Departement wird von grünen Wegen durchzogen. Der 52 km lange grüne Weg der Grands Lacs Seine et Aube verbindet die drei Seen des Forêt d’Orient und der 49 km lange grüne Weg des Canal de la Haute-Seine verläuft entlang des Treidelpfades in Richtung Paris. Die Durchquerung der Stadt Troyes ist ebenfalls vollständig gesichert und verbindet diese beiden Abschnitte.

Viel Spaß bei der Fahrt durch die Champagne

Italiano :

L’Aube si trova alle porte della Borgogna e a 1 ora da Parigi.

Dal sottobosco pianeggiante lungo i canali ai grandi laghi della Foresta Orientale, dalle dolci colline della Foresta dell’Othe al cuore dei vigneti della Champagne, la diversità del paesaggio dell’Aube vi sorprenderà.

La regione dell’Aube è anche ricca di delizie gastronomiche e culturali con cui sorprendervi: champagne, gastronomia, grandi mostre, turismo verde e outlet.

Troyes, la bella città medievale dal patrimonio eccezionale, è la base ideale per esplorare questa splendida campagna.

Che siate ciclisti da turismo, sportivi o famiglie, scoprite questa regione lungo le due vie verdi.

L’intero dipartimento è attraversato da vie verdi. La greenway Grands Lacs Seine et Aube, lunga 52 km, collega i 3 laghi della foresta d’Oriente, mentre la greenway del canale Haute-Seine, lunga 49 km, segue l’alzaia verso Parigi. Anche l’attraversamento della città di Troyes è completamente sicuro e collega questi due tratti.

Godetevi la regione dello Champagne

Español :

El Aube se encuentra a las puertas de Borgoña y a hora y media de París.

Del sotobosque llano a lo largo de los canales a los Grandes Lagos del Bosque Oriental, de las colinas onduladas del Bosque de Othe al corazón de los viñedos de Champaña, la diversidad del paisaje del Aube le sorprenderá.

La región del Aube también le sorprenderá por su riqueza gastronómica y cultural: champán, gastronomía, grandes exposiciones, turismo verde y salidas industriales.

Troyes, bella ciudad medieval con un patrimonio excepcional, es un punto de partida ideal para explorar esta hermosa campiña.

Cicloturista, ciclodeportista o en familia, descubra esta región a lo largo de las dos vías verdes.

Todo el departamento está atravesado por vías verdes. La vía verde Grands Lacs Seine et Aube, de 52 km, une los 3 lagos del bosque de Oriente, mientras que la vía verde del canal del Alto Sena, de 49 km, sigue el camino de sirga en dirección a París. La travesía de la ciudad de Troyes también es totalmente segura y une estos 2 tramos.

Disfrutar de la región de Champaña

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-28 par Aube en Champagne Attractivité