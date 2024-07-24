Voyage au Bout du Monde: Une Fiction Sonore La Rochelle Charente-Maritime

Voyage au Bout du Monde: Une Fiction Sonore

Voyage au Bout du Monde: Une Fiction Sonore Bureau du Port 17000 La Rochelle Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Voyage au bout du Monde est une fiction sonore géolocalisée sur un parcours de 4,5Km entre le vieux port de La Rochelle et la pointe des Minimes.

http://www.lephareduboutdumonde.fr/

English : Journey to the End of the World: A Sound Fiction

Journey to the end of the world is a geolocalized sound fiction on a 4,5Km route between the old port of La Rochelle and the Pointe des Minimes.

Deutsch : Reise ans Ende der Welt: Eine Sound Fiction

Voyage au bout du Monde ist eine geolokalisierte Hörfiktion auf einer 4,5Km langen Strecke zwischen dem alten Hafen von La Rochelle und der Pointe des Minimes.

Italiano :

Voyage au bout du Monde è una finzione sonora geo-localizzata su un percorso di 4,5 km tra il vecchio porto di La Rochelle e la Pointe des Minimes.

Español : Viaje al fin del mundo: una ficción sonora

Voyage au bout du Monde es una ficción sonora geolocalizada en un recorrido de 4,5 km entre el puerto viejo de La Rochelle y la Pointe des Minimes.

