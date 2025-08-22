VTT Carladez La forêt de Murols Murols Aveyron

VTT Carladez La forêt de Murols

VTT Carladez La forêt de Murols 12600 Murols Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Murols, l’itinéraire parcourt un territoire forestier au relief accidenté, offrant à la fois de beaux points de vue sur la vallée du Goul et la fraîcheur des ruisseaux. Un itinéraire soutenu pour vététistes en forme.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting from Murols, the itinerary goes through a forest territory with a rugged relief, offering at the same time beautiful views on the Goul valley and the freshness of the streams. A steady itinerary for fit mountain bikers.

Deutsch :

Von Murols aus führt die Route durch ein Waldgebiet mit rauem Relief, das sowohl schöne Ausblicke auf das Goul-Tal als auch die Frische der Bäche bietet. Eine anspruchsvolle Route für fitte Mountainbiker.

Italiano :

Partendo da Murols, il percorso attraversa una zona boscosa con un rilievo aspro, che offre sia splendide viste sulla valle del Goul sia la frescura dei torrenti. Un percorso impegnativo per gli amanti della mountain bike in forma.

Español :

Partiendo de Murols, la ruta atraviesa una zona boscosa de relieve accidentado, que ofrece tanto hermosas vistas del valle de Goul como el frescor de los arroyos. Una ruta desafiante para ciclistas de montaña en forma.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron