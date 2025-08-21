VTT Carladez: le vallon de Brommat Brommat Aveyron
Cette randonnée vous conduira tout d’abord au hameau de la Vayssade en cheminant à travers les paysages ouverts typiques du plateau du Carladez.
This hike will lead you first to the hamlet of La Vayssade through the typical open landscape of the Carladez plateau.
Diese Wanderung führt Sie zunächst zum Weiler La Vayssade, wobei Sie durch die typischen offenen Landschaften der Hochebene von Carladez wandern.
Questa escursione vi porterà prima alla frazione di La Vayssade attraverso il tipico paesaggio aperto dell’altopiano di Carladez.
Esta excursión le llevará primero a la aldea de La Vayssade a través del típico paisaje abierto de la meseta de Carladez.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-09 par ADT Aveyron