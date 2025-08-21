VTT Carladez: le vallon de Brommat Brommat Aveyron

VTT Carladez: le vallon de Brommat

VTT Carladez: le vallon de Brommat 12600 Brommat Aveyron Occitanie

Cette randonnée vous conduira tout d’abord au hameau de la Vayssade en cheminant à travers les paysages ouverts typiques du plateau du Carladez.

English :

This hike will lead you first to the hamlet of La Vayssade through the typical open landscape of the Carladez plateau.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie zunächst zum Weiler La Vayssade, wobei Sie durch die typischen offenen Landschaften der Hochebene von Carladez wandern.

Italiano :

Questa escursione vi porterà prima alla frazione di La Vayssade attraverso il tipico paesaggio aperto dell’altopiano di Carladez.

Español :

Esta excursión le llevará primero a la aldea de La Vayssade a través del típico paisaje abierto de la meseta de Carladez.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-09 par ADT Aveyron